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Beni Bırakma dizisi Zeynep kimdir? Sıla Özlem Önemli'nin hayatı

ATV ekranlarının günlük yayınlanan dizilerinden birisi olan Beni Bırakma dizisi heyecan veren bölümleri ile devam ediyor. Dizide Emre ile sevgili olan Zeynep karakterine Sıla Özlem Önemli hayat vermektedir. Sıla Özlem Önemli'nin ilk oyunculuk deneyimi bu dizidir.

08 Aralık 2020 Salı 23:09
Beni Bırakma dizisi Zeynep kimdir? Sıla Özlem Önemli'nin hayatı
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ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Beni Bırakma dizisinde Zeynep karakterine kimin hayat verdiği merak edilmek edilmektedir. Dizide Zeynep karakterine Sıla Özlem Önemli hayat vermektedir.

Beni Bırakma Zeynep Kimdir?

Beni Bırakma dizisinde Zeynep, Emre’yle birbirini seven ancak geçmişte yaraları bulunan bir karakterdir. Tıp fakültesinde okuyan Zeynep akıllı bir kızdır ancak eskiden yaptığı hatalar sürekli karşısına çıkmaktadır.

1999 yılında Ankara’da dünyaya gelen Sıla Özlem Önemli, Anadolu Üniversitesi’nde Tiyatro bölümünü okumuştur. İlk rol aldığı dizi olan Beni Bırakma dizisi ile oyunculuk hayatına ilk adımı atmıştır. Daha önce herhangi bir yapımda rol almayan Sıla Özlem Önemli’nin ilk tecrübesi Beni Bırakma dizisidir.



Son Güncelleme: 08.12.2020 23:09
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Anahtar Kelimeler:
BenibırakmaZeynep
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