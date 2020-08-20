Beni Bırakma Dizisi Sıla diziden neden ayrıldı? Sude Doğar başka dizide mi oynayacak?

Beni Bırakma Dizisi Sude Doğar Diziden Neden Ayrıldı?
Beni Bırakma dizisinin başrol oyuncusu olan ve 3.sezondur dizide yer alan Sude Doğar diziden ayrıldı. Dizide Sıla karakterine hayat veren oyuncunun diziden neden ayrıldığı merak ediliyor. Başrol oyuncularından biri olan Emrah Akduman diziye devam ederken Sude Doğar’ın diziden ayrılışı herkesi şaşırttı.
Beni Bırakma Dizisi Sıla Karakteri Artık Yok!
Üç sezondur devam eden Beni Bırakma dizisi yeni sezon ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Senaryoda büyük değişikliklerin olacağı ve birçok karakterin dizide yer almayacağı açıklandı. Bu karakterlerden biri de başrol karakter Sıla oldu. Sıla karakteri gittiği için Tarık karakteri farklı birine aşık olacak. Sude Doğar diziye veda ettiğini instagram hesabında paylaştığı bir fotoğrafla açıkladı ve dizi ekibine, oyuncularına, yapımcılarına, yönetmenlerine teşekkür etti. Sude Doğar diziye geri dönmeyecektir. İlerleyen zamanlarda farklı dizilerde görebiliriz ancak henüz bir dizi ile anlaşmadı.