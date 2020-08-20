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Beni Bırakma Dizisi Sıla diziden neden ayrıldı? Sude Doğar başka dizide mi oynayacak?

Beni Bırakma dizisi Sude Doğar diziden neden ayrıldı? Dizide başrol karaktere hayat veren Sude Doğar'ın diziden neden ayrıldığı seyirci tarafından merak ediliyor. Sıla karakterine hayat veren oyuncu Sude Doğar, Beni Bırakma dizisinden ayrılacağını sosyal medya üzerinden duyurdu.

20 Ağustos 2020 Perşembe 19:06
Beni Bırakma Dizisi Sıla diziden neden ayrıldı? Sude Doğar başka dizide mi oynayacak?
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Beni Bırakma Dizisi Sude Doğar Diziden Neden Ayrıldı?

Beni Bırakma dizisinin başrol oyuncusu olan ve 3.sezondur dizide yer alan Sude Doğar diziden ayrıldı. Dizide Sıla karakterine hayat veren oyuncunun diziden neden ayrıldığı merak ediliyor. Başrol oyuncularından biri olan Emrah Akduman diziye devam ederken Sude Doğar’ın diziden ayrılışı herkesi şaşırttı.


Beni Bırakma dizisinin başrollerinden biri olan Sude Doğar’ın senaryo gereği diziden ayrılacağı açıklandı. 4.sezona bomba gibi geleceklerini açıklayan Beni Bırakma dizisi ekibi pek çok değişikliğin olacağını ve bunlardan birinin de Sıla karakterinin dizide yer almayacağı olduğunu açıkladı. Emre ve Elif karakterine de 4.sezonda yer verilmeyeceği açıklandı. Beni Bırakma dizisi pek çok üzücü ayrılık yaşamak zorunda kaldı. Bunlardan seyirciyi de en çok etkileyen isim Sude Doğar oldu. Diziden ayrıldığını sosyal medya üzerinden duyuran Sude Doğar, oyunculara, set ekibine, yapıma ve yönetmene teşekkürlerini iletti.

Beni Bırakma Dizisi Sıla Karakteri Artık Yok!

Üç sezondur devam eden Beni Bırakma dizisi yeni sezon ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Senaryoda büyük değişikliklerin olacağı ve birçok karakterin dizide yer almayacağı açıklandı. Bu karakterlerden biri de başrol karakter Sıla oldu. Sıla karakteri gittiği için Tarık karakteri farklı birine aşık olacak. Sude Doğar diziye veda ettiğini instagram hesabında paylaştığı bir fotoğrafla açıkladı ve dizi ekibine, oyuncularına, yapımcılarına, yönetmenlerine teşekkür etti. Sude Doğar diziye geri dönmeyecektir. İlerleyen zamanlarda farklı dizilerde görebiliriz ancak henüz bir dizi ile anlaşmadı.

 



Son Güncelleme: 20.08.2020 19:06
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