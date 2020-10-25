İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...

Beni Bırakma dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?

Beni Bırakma dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak? haberi ile ilgili çeşitli gelişmeler gündemde yer almaya devam ederken, yazar kadromuz haberin güncel ayrıntılarını kaleme almayı sürdürüyor. Siz de 25 Ekim 2020 Pazar gününde yayınladığımız haberimizden en yeni detayları öğrenebilirsiniz.

25 Ekim 2020 Pazar 00:36
Beni Bırakma dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Takip Et:

ATV ekranlarının sevilen günlük dizisi Beni Bırakma yeni sezonda oyuncu kadrosuna yeni isimleri dahil etti. 2018 yılında yayın hayatına başlayan dizi günlük dizi olarak izleyicilerin ilgiyle takip ettiği dizilerin arasında yer alıyor. Dizide yeni sezon önce bazı isimlerle yollar ayrılırken, kadroya yeni isimler dahil oldu.

Focus Film’in yapımcılığını üstlendiği dizide Emrah Akduman, Esengül Aypek, Fatih Gühan, Özlem Boyacı ve Şebnem Gürsoy gibi isimlerle yola devam edildi. Dizi hafta içi her gün saat 14:00’de izleyici karşısına çıkıyor.

Beni Bırakma yeni oyuncuları

Yeni sezonda Beni Bırakma dizinden ayrılan ve diziye devam eden isimler ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde;

Berkay Veli – Emre – Ayrıldı

Merve Üçer – Elif – Ayrıldı

Emrah Akduman – Tarık


Sude Doğar – Sıla – Ayrıldı

Esengül Aypek – Meltem

Onur Aziz Özdemir -Berk

Eda Nur Gülbudak – Gönül

Gökberk Yıldırım -Yusuf

Hazal Eylül Çelik-Firuze

Okan Şenozan



Son Güncelleme: 25.10.2020 00:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ATVDiziBeni Bırakma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!

Popüler Haberler

Beni Bırakma dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
İkinci üniversite okumanın şartları belli oldu! İkinci üniversite için yapılması gerekenler
Engelli raporunun yenilenme nedenleri nelerdir? 2020 Engelli raporu yenileme işlemleri
26 Ekim 2020 Pazartesi burç yorumları! Akşam saatlerindeki değişimlere dikkat!
Survivor şampiyonu Cemal Can ne ödül kazandı? Survivor yarışma birincisine verilen ödüller neler? Cemal Can kaç para ve hangi ödüllere sahip oldu?
Altın ne kadar oldu? 25 Ekim 2020 Pazar Güncel altın fiyatları 25 Ekim 2020 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 25 Ekim 2020 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
TRR EBA Tv ders tekrarı saati 25 Ekim 2020 Pazar
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 25 Ekim 2020 Pazar
Bankaların güncel kredi faiz oranları 25 Ekim 2020 Pazar
Bekçi alımlarında askerlik şartı kaldırıldı!
Brezilya-Peru maçı hangi kanalda, saat kaçta? Dev final Copa America detayları
Küçük esnaf kredisi nereden, nasıl alınır? Başvuru şartları ve faiz oranları
Call of Duty mobile oynanabilen telefon modelleri ve özellikleri
Esnaflara 50.000 TL nefes kredisi başvuru koşulları ve geri ödeme şartları
Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
Kendi rızası ile işinden ayrılan kişiler tazminat alabilir mi?
Günlük burç yorumları 25 Ekim 2020 Pazar - Burç yorumunuza göre bugün neler yaşayacaksınız?
TRT1 Masumlar Apartmanı dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
Seksenler Fehmi Baba diziye geri gelecek mi?
Türk telekom 10 gb bedava nasıl yapılır? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.