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Beni Bırakma dizisi oyuncuları kimlerdir? ATV Beni Bırakma dizisi konusu ve oyuncuları

Merak uyandıran Beni Bırakma dizisi oyuncuları kimlerdir? ATV Beni Bırakma dizisi konusu ve oyuncuları haberinin devam eden gelişmelerinden haberdar olmak için siz de hemen 8 Haziran 2021 Salı günü yayına aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

08 Haziran 2021 Salı 23:10
Beni Bırakma dizisi oyuncuları kimlerdir? ATV Beni Bırakma dizisi konusu ve oyuncuları
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ATV ekranlarının sevilen günlük dizisi Beni Bırakma yeni sezonda oyuncu kadrosuna yeni isimleri dahil etti. 2018 yılında yayın hayatına başlayan dizi günlük dizi olarak izleyicilerin ilgiyle takip ettiği dizilerin arasında yer alıyor. Dizide yeni sezon önce bazı isimlerle yollar ayrılırken, kadroya yeni isimler dahil oldu.

Focus Film’in yapımcılığını üstlendiği dizide Emrah Akduman, Esengül Aypek, Fatih Gühan, Özlem Boyacı ve Şebnem Gürsoy gibi isimlerle yola devam edildi. Dizi hafta içi her gün saat 14:00’de izleyici karşısına çıkıyor.

Beni Bırakma yeni oyuncuları

Yeni sezonda Beni Bırakma dizinden ayrılan ve diziye devam eden isimler ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde;

Berkay Veli – Emre – Ayrıldı

Merve Üçer – Elif – Ayrıldı

Emrah Akduman – Tarık

Sude Doğar – Sıla – Ayrıldı

Esengül Aypek – Meltem

Onur Aziz Özdemir -Berk

Eda Nur Gülbudak – Gönül

Gökberk Yıldırım -Yusuf

Hazal Eylül Çelik-Firuze

Okan Şenozan


Son Güncelleme: 08.06.2021 23:10
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Anahtar Kelimeler:
ATVDiziBeni Bırakma
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