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Beni Bırakma dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Beni Bırakma dizisi oyuncu kadrosu

Okurlarımız tarafından merak edilen Beni Bırakma dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Beni Bırakma dizisi oyuncu kadrosu hakkında kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Beni Bırakma dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? konusunda merak ettiğiniz tüm ayrıntıları 12 Ekim 2020 Pazartesi tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

12 Ekim 2020 Pazartesi 19:14
Beni Bırakma dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Beni Bırakma dizisi oyuncu kadrosu
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ATV ekranlarının sevilen günlük dizisi Beni Bırakma yeni sezonda oyuncu kadrosuna yeni isimleri dahil etti. 2018 yılında yayın hayatına başlayan dizi günlük dizi olarak izleyicilerin ilgiyle takip ettiği dizilerin arasında yer alıyor. Dizide yeni sezon önce bazı isimlerle yollar ayrılırken, kadroya yeni isimler dahil oldu.

Focus Film’in yapımcılığını üstlendiği dizide Emrah Akduman, Esengül Aypek, Fatih Gühan, Özlem Boyacı ve Şebnem Gürsoy gibi isimlerle yola devam edildi. Dizi hafta içi her gün saat 14:00’de izleyici karşısına çıkıyor.

Beni Bırakma yeni oyuncuları

Yeni sezonda Beni Bırakma dizinden ayrılan ve diziye devam eden isimler ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde;

Berkay Veli – Emre – Ayrıldı

Merve Üçer – Elif – Ayrıldı

Emrah Akduman – Tarık


Sude Doğar – Sıla – Ayrıldı

Esengül Aypek – Meltem

Onur Aziz Özdemir -Berk

Eda Nur Gülbudak – Gönül

Gökberk Yıldırım -Yusuf

Hazal Eylül Çelik-Firuze

Okan Şenozan



Son Güncelleme: 12.10.2020 19:14
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ATVDiziBeni Bırakma
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