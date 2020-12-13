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Beni Bırakma dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu

Okurlarımız tarafından merakla beklenen Beni Bırakma dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu haberine dair gündemde yer alan yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Beni Bırakma dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu haberinin tüm yeni gelişmeleri 13 Aralık 2020 Pazar günü haberlerimiz arasında yer alıyor.

13 Aralık 2020 Pazar 07:25
Beni Bırakma dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
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ATV ekranlarının sevilen günlük dizisi Beni Bırakma yeni sezonda oyuncu kadrosuna yeni isimleri dahil etti. 2018 yılında yayın hayatına başlayan dizi günlük dizi olarak izleyicilerin ilgiyle takip ettiği dizilerin arasında yer alıyor. Dizide yeni sezon önce bazı isimlerle yollar ayrılırken, kadroya yeni isimler dahil oldu.

Focus Film’in yapımcılığını üstlendiği dizide Emrah Akduman, Esengül Aypek, Fatih Gühan, Özlem Boyacı ve Şebnem Gürsoy gibi isimlerle yola devam edildi. Dizi hafta içi her gün saat 14:00’de izleyici karşısına çıkıyor.

Beni Bırakma yeni oyuncuları

Yeni sezonda Beni Bırakma dizinden ayrılan ve diziye devam eden isimler ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde;

Berkay Veli – Emre – Ayrıldı

Merve Üçer – Elif – Ayrıldı

Emrah Akduman – Tarık

Sude Doğar – Sıla – Ayrıldı

Esengül Aypek – Meltem

Onur Aziz Özdemir -Berk

Eda Nur Gülbudak – Gönül

Gökberk Yıldırım -Yusuf

Hazal Eylül Çelik-Firuze

Okan Şenozan



Son Güncelleme: 13.12.2020 07:25
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Anahtar Kelimeler:
ATVDiziBeni Bırakma
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