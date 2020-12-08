Beni Bırakma dizisi konusu ve yayın saati

Ekranların sevilen günlük dizisi Beni Bırakma yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. İzleyicilerin merakla beklediği dizinin yeni sezonunda sürpriz gelişmeler bekleniyor. Uzun süredir ekranlarda yer alan ve sevilen dizide aşk ve aile ilişkileri konuları işleniyor. Dizide Cengiz Bey ve ailesini odak noktasıdır. Cengiz Bey çok çalışkan ve emeğiyle zengin olmuş biridir.

Beni Bırakma hangi kanalda, saati ve günü

Ailesine çok değer veren Cengiz Bey her akşam yemeğinde ailesini bir arada görmek ister. Cengiz Bey’in büyük oğlu Tarık babasını önek alan cesur biridir. Ancak ailede bazı sırlar bulunuyor ve bu sırlar evin annesi tarafından biliniyor. Bu sırlar ortaya çıktıkça aile içindeki sorunlar gün yüzüne çıkıyor.

Beni Bırakma hafta içi her gün saat 14:30’da ATV ekranların yayınlanmaktadır.