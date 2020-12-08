Beni Bırakma dizisi konusu ve yayın saati

Ekranların sevilen günlük dizisi Beni Bırakma yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. İzleyicilerin merakla beklediği dizinin yeni sezonunda sürpriz gelişmeler bekleniyor. Uzun süredir ekranlarda yer alan ve sevilen dizide aşk ve aile ilişkileri konuları işleniyor. Dizide Cengiz Bey ve ailesini odak noktasıdır. Cengiz Bey çok çalışkan ve emeğiyle zengin olmuş biridir.
Beni Bırakma hangi kanalda, saati ve günü
Beni Bırakma hafta içi her gün saat 14:30’da ATV ekranların yayınlanmaktadır.
Son Güncelleme: 08.12.2020 23:07