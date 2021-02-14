Beni Bırakma dizisi karakteri Tarık neden dizide yok? Beni Bırakma dizisi karakteri Tarık'ı kim canlandırıyor?

Beni Bırakma Dizisindeki Tarık Karakteri Neden Dizide Yok?

Beni Bırakma dizisi izleyicileri dizideki Tarık karakterinin neden ekranlarda olmadığını merakla araştırıyor. Beni Bırakma dizisindeki Tarık karakterini Emrah Akduman canlandırıyor.

Beni Bırakma dizisinde Tarık 542. bölümde senaryo gereği yurtdışına gitti görüldü. Tarık diziden bu şekilde çıktı. Artık bir daha Tarık karakterini Beni Bırakma dizisinde izleyiciler Tarık karakterini göremeyecek. Herkes Beni Bırakma dizisindeki Tarık karakterinin diziden neden ayrıldığını merakla araştırıyor.

Beni Bırakma dizisinde, Tarık’ı polisler götürsün diye bekliyordu Meltem. Ancak Tarık daha önce davranıp başka ülkeye kaçtı. Meltem kendini bırakmasının acısını bu şekilde almak istemişti. Ailesinden kaçar gibi gitmek istemese de buna kızı Leyla için mecburdu. Leyla babasının neden kaçar gibi gittiğini anlamadı. Babası Tarık’ın Orhan’a zarar verdiği iddia edildi. Tarık bu yüzden kaçarak gitti. Tarık kızı Leyla için, ailesinin mutluluğu için onları bırakıp gitmiş görünüyor. Tarık 5 şubat cuma bölümünde taksiyle giderken görülüyor. Tarık giderken şu sözleri sarf ediyor. ”Ben ölene kadar doğduğum bu şehirde yaşayıp mutlu günler geçirmek istedim. Sen benim evimsin Ankara seni çok özleyeceğim. Şimdi evimden uzaklaşıyorum. Güldüğüm heyecanlandığım ağladığım canımı yakan her şeyi kalbime gömüp götürüyorum. Beni ben yapan her şeyi yanıma alıp bambaşka bir ülkeye gidiyorum. Belki de bu şehre bir daha dönmeyeceğim. Canımın yarısını kızımı sana emanet ediyorum. ”şeklinde sözler kullanmıştı.

Beni Bırakma Dizisinin Tarık Karakteri Diziye Geri Gelecek Mi?

Beni Bırakma dizisinde Tarık rolüne hayat veren Emrah Akduman diziyle bağlantısını kopardı. Fakat diziye geri dönmeyeceği konusunda henüz bir bilgi yok. Tarık dizide yurtdışına çıkmış gibi görünüyor. Polise yurtdışından ülkeye döndüğü zaman ifadesini vermek için geleceğini söylese de Tarık ilerleyen zamanlarda diziye tekrardan dönmeyecektir. Beni Bırakma dizisi günlük dizi olmasından dolayı senaryo tekrarı yaşanmasından dolayı başrol oyuncusunda değişiklik yapılıyor. Bu yüzden Beni Bırakma dizisine yeni bir başrol oyuncusu gelecektir.