Beni Bırakma dizisi Cenay Türksever kimdir? Hakan Kocaoğlu hakkında bilgiler

Beni Bırakma dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Reyting rekorları kıran Beni Bırakma dizisi ekranların en çok sevilen dizilerinden biri olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ekranların en çok sevilen dizilerinin başında gelen Beni Bırakma dizisi tüm heyecanıyla devam ederken dizinin karakterlerinden Hakan Kocaoğlu’nun kim olduğu merak ediliyor. Beni Bırakma Cenay Türksever’in kim olduğu belli oldu.

Hakan Kocaoğlu Kimdir?

Beni Bırakma dizisine yeni bir başrol oyuncusu dahil oldu. Daha önce Tarık karakterini oynayan başarılı oyuncu Emrah Akduman diziden ayrılmıştı. Bundan dolayı dizide bir başrol oyuncusu eksikliği meydana geldi. Hal böyle oyuncu dizinin yapımcıları diziye yeni bir başrol oyuncusu ekledi. Diziye yeni dahil olan kişi ise Hakan Kocaoğlu oldu. Dizinin yeni karakterlerinden Hakan Kocaoğlu’nun kim olduğu merak ediliyor. Beni Bırakma Cenay Türksever’in kim olduğu belli oldu.

Cenay Türksever Kimdir?

Dizinin son bölümündeki son sahnelerde ortaya çıkan Hakan, göl kenarında arabasıyla hava alıyordu. Gezinirken uzaklardan Firuze’nin göl kenarında durduğunu ve kendisini göle atarak intihar edeceğini düşündü. Bundan dolayı büyük bir telaş yaparak koşarak Firuze’nin yanına gitti. Firuze’yi belinden tuttu ve kendisine doğru çekti. Bu anlarda birbirlerine baktılar ve aralarında yeni bir aşk doğacağı düşünüldü.

Cenay Türksever, Beni Bırakma dizisine yeni dahil olan ve dizide Hakan Kocaoğlu karakterini canlandıracak olan bir oyuncudur. 1990 yılında Bulgaristan’da dünyaya geldi. Beden eğitimi ve Spor bölümünü okudu. Oyunculuk ve modellik yapmaktadır. Yaklaşık on senedir defilelerde bulunmaktadır. İdol of Models yarışmasına katılarak 2012 yılında 3. Oldu. Sonrasında Demet Akalın’ın çekmiş olduğu Kalbindeki İmza klibinde oynadı.

Cenay Türksever Rol Aldığı Yapımlar

Cenay Türksever, daha önce Uğurkan Erez tarafından keşfedilen bir isim olarak dikkatleri üzerine çekti. Kendisi aslen Türk’tür ancak Türkçe bilmiyordu. Buna rağmen ülkemizde aranan isimlerin başında geliyor. İlk kez Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Elif isimli dizide boy gösterdi. Bu dizide Yunus karakterine hayat verdi ve hem oyunculuğu hem de yakışıklılığı sayesinde izleyicinin gönlünde taht kurdu.

Bu diziden sonra Star TV ekranlarında bulunan Sevdim Seni Bir Kere isimli günlük dizide rol aldı. Burada Mirza karakterine can veren yakışıklı oyuncu, resim yapmayı, piyano çalmayı ve basketbol oynamayı çok sevdiğini açıklamıştı. Kendisi 88 kilo ağırlığında ve 190 cm boyundadır. Kendisi ülkemize alışan ve ekranlarda yeni yeni boy gösteren birisidir. Bundan dolayı kendisine başarılar diliyoruz. Kendisini uzun bir kariyer bekliyor. Böyle giderse birçok kanaldan ve diziden teklif alacak gibi görünüyor.