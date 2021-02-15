İstanbul
hafif kar yağışlı
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Gara'da haince katledilen 13 Türk vatandaşlarından 10 kişinin isimleri açıklandı.
Son Dakika
Gara'da haince katledilen 13 Türk...
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımı yapacak
Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan...
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...

Beni Bırakma dizisi Cenay Türksever kimdir? Hakan Kocaoğlu hakkında bilgiler

Ekranların en çok sevilen dizilerinin başında gelen Beni Bırakma dizisi tüm heyecanıyla devam ederken dizinin karakterlerinden Hakan Kocaoğlu’nun kim olduğu merak ediliyor. Beni Bırakma Cenay Türksever’in kim olduğu belli oldu.

15 Şubat 2021 Pazartesi 02:39
Beni Bırakma dizisi Cenay Türksever kimdir? Hakan Kocaoğlu hakkında bilgiler
Takip Et:

Beni Bırakma dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Reyting rekorları kıran Beni Bırakma dizisi ekranların en çok sevilen dizilerinden biri olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ekranların en çok sevilen dizilerinin başında gelen Beni Bırakma dizisi tüm heyecanıyla devam ederken dizinin karakterlerinden Hakan Kocaoğlu’nun kim olduğu merak ediliyor. Beni Bırakma Cenay Türksever’in kim olduğu belli oldu.

Hakan Kocaoğlu Kimdir?

Beni Bırakma dizisine yeni bir başrol oyuncusu dahil oldu. Daha önce Tarık karakterini oynayan başarılı oyuncu Emrah Akduman diziden ayrılmıştı. Bundan dolayı dizide bir başrol oyuncusu eksikliği meydana geldi. Hal böyle oyuncu dizinin yapımcıları diziye yeni bir başrol oyuncusu ekledi. Diziye yeni dahil olan kişi ise Hakan Kocaoğlu oldu. Dizinin yeni karakterlerinden Hakan Kocaoğlu’nun kim olduğu merak ediliyor. Beni Bırakma Cenay Türksever’in kim olduğu belli oldu.

Dizinin son bölümündeki son sahnelerde ortaya çıkan Hakan, göl kenarında arabasıyla hava alıyordu. Gezinirken uzaklardan Firuze’nin göl kenarında durduğunu ve kendisini göle atarak intihar edeceğini düşündü. Bundan dolayı büyük bir telaş yaparak koşarak Firuze’nin yanına gitti. Firuze’yi belinden tuttu ve kendisine doğru çekti. Bu anlarda birbirlerine baktılar ve aralarında yeni bir aşk doğacağı düşünüldü.

Cenay Türksever Kimdir?

Cenay Türksever, Beni Bırakma dizisine yeni dahil olan ve dizide Hakan Kocaoğlu karakterini canlandıracak olan bir oyuncudur. 1990 yılında Bulgaristan’da dünyaya geldi. Beden eğitimi ve Spor bölümünü okudu. Oyunculuk ve modellik yapmaktadır. Yaklaşık on senedir defilelerde bulunmaktadır. İdol of Models yarışmasına katılarak 2012 yılında 3. Oldu. Sonrasında Demet Akalın’ın çekmiş olduğu Kalbindeki İmza klibinde oynadı.

Cenay Türksever Rol Aldığı Yapımlar

Cenay Türksever, daha önce Uğurkan Erez tarafından keşfedilen bir isim olarak dikkatleri üzerine çekti. Kendisi aslen Türk’tür ancak Türkçe bilmiyordu. Buna rağmen ülkemizde aranan isimlerin başında geliyor. İlk kez Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Elif isimli dizide boy gösterdi. Bu dizide Yunus karakterine hayat verdi ve hem oyunculuğu hem de yakışıklılığı sayesinde izleyicinin gönlünde taht kurdu.

Bu diziden sonra Star TV ekranlarında bulunan Sevdim Seni Bir Kere isimli günlük dizide rol aldı. Burada Mirza karakterine can veren yakışıklı oyuncu, resim yapmayı, piyano çalmayı ve basketbol oynamayı çok sevdiğini açıklamıştı. Kendisi 88 kilo ağırlığında ve 190 cm boyundadır. Kendisi ülkemize alışan ve ekranlarda yeni yeni boy gösteren birisidir. Bundan dolayı kendisine başarılar diliyoruz. Kendisini uzun bir kariyer bekliyor. Böyle giderse birçok kanaldan ve diziden teklif alacak gibi görünüyor.



Son Güncelleme: 15.02.2021 02:39
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Exxen'in yeni dizisi! Hasan Can Kaya'nın hayatı dizi oluyor
Exxen'in yeni dizisi! Hasan Can Kaya'nın hayatı dizi oluyor
Survivor gönüllüler Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Aleyna Kalaycıoğlu’nun hayatı
Survivor gönüllüler Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Aleyna Kalaycıoğlu’nun hayatı
ATV'nin yeni dizisi Kardeşlerim hakkında merak edilenler
ATV'nin yeni dizisi Kardeşlerim hakkında merak edilenler
Hercai dizisinin Gül’ü diziden ayrıldı
Hercai dizisinin Gül’ü diziden ayrıldı
Kırmızı Oda Nazlı kimdir? Pınar Deniz rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda Nazlı kimdir? Pınar Deniz rol aldığı yapımlar
Ferit Aktuğ, Bora karakteri ile Seferin Kızı'nda
Ferit Aktuğ, Bora karakteri ile Seferin Kızı'nda

Popüler Haberler

Beni Bırakma dizisi Cenay Türksever kimdir? Hakan Kocaoğlu hakkında bilgiler
Halkbank konut teminatlı ihtiyaç kredisi kampanyası
Alev Alev dizisi final mi yapacak? Alev Alev dizisi ne zaman bitiyor?
Emeklilere müjde! 3 ayda bir ödeme kolaylığı ile 100 bin TL kredi fırsatı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na sözleşmeli er ve memur alımı
Masumiyet dizisinin konusu nedir?
‘Babam Çok Değişti’ dizisi final mi yaptı?
Netflix Çağatay Ulusoy filmi Mücadele Çıkmazı karakterleri
Faturaya ek hangi telefonları alabilirim? Tarifeye ek telefon sorgulama
Hızır Çakırbeyli’ nin Sevgilisi Bahar kimdir?
2020 araç satışı noter masrafları ne kadardır? Noter araba alış ve satış masrafları
Hakan Muhafız 4. Sezon yayınlanacak mı? Hakan Muhafız 4. Sezon ne zaman yayınlanır?
Enes Batur: Gerçek Kahraman Filmi Ne Zaman Vizyona Girecek? Vizyon Tarihi Belli Oldu
Adana Mutabakatı nedir? Adana antlaşması kimler arasında ne zaman imzaladı? Adana mutabakatı maddeleri
Savaşçı dizisi 29 Mart Pazar günü yeni bölüm yayınlanacak mı? Savaşçı yeni bölüm var mı, yok mu? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
SGK Emeklilik DYS Evrak Takibi
Tatlı Bela dizisinin oyuncu kadrosunda kimler bulunmaktadır?
Restoran ve Kafelere destek müjdesi! Cumhurbaşkanı duyurdu!
2021 Şubat ayı bedelli askerlik ve fiyatları
‘Sen Çal Kapımı’ Deniz kimdir? Sarp Can Köroğlu kim?
SSK doğum parası hesaplama nasıl yapılır? Doğum parası başvuru işlemi nasıl yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.