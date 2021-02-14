Beni Bırakma dizisi başrol oyuncusu Emrah Akduman diziden neden ayrıldı?

4 sezondur Beni Bırakma isimli dizide Tarık karakterini canlandıran oyuncu Emrah Akduman, Şubat ayı içinde diziye veda edecek. 4 sezondur dizide olan Tarık karakterine dikkat çeken bir senaryo üretilemediği ve izleyici de Tarık ve hikayelerini izlemek istemediği için, Tarık karakterinin diziye veda etmesine karar verildi.

Beni Bırakma isimli dizinin 3 sezonuna göre 4. Sezon reytingleri oldukça düştü. Bu yüzden dizi senaristleri daha çok dikkat çekecek hikaye yazmaları için görevlendirildi. Bu görev sonucu olarak da Emrah Akduman diziden ayrılacak, onun yerine Cenay Türksever erkek başrol olarak diziye katılacak.

Emrah Akduman’ın yeni projesi belli oldu mu?

Akduman, 2021 yılında yeni bir projede oynamak için henüz bir imza atmadı.