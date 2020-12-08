Beni Bırakma dizisi Ayşe Dokumacı kimdir?

Beni Bırakma Dizisi Buse Kimdir?

Dizide Meltem’in en yakın arkadaşı olan Buse, konuşmayı çok seven bir karakterdir. Bundan dolayı da Meltem yorgun hissetmektedir. Çok konuşmaktan dolayı şikayetçidir. Huysuz ve sevimsiz bir karakterdir. 1990 yılında Ankara’da doğdu. 57 kilodur ve 1.71 boyundadır. Gerçek ismi Ayşe Dokumacıdır.

Ayşe Dokumacı Kimdir?

1990 yılında Ankara’da doğan başarılı oyuncu Ayşe Dokumacı, tiyatro ile başlayıp dizi sektörüne geçiş yapan oyunculardan biridir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezun olan Dokumacı, burada tiyatro eğitimini tamamlamıştır.

Şu an kariyerinin başında olan Dokumacı, şimdilik günlük dizilerde boy göstermektedir. Şimdiye kadar üstlendiği bütün rolleri başarıyla yerine getirdi. Bundan dolayı daha iyi dizilerde ve filmlerde kendini göstereceğini düşünüyoruz.