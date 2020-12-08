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Beni Bırakma Cengiz kimdir? Mithat Erdemli hakkında bilgiler

Beni Bırakma dizisinin yeni sezonunda kadroya yeni isimler dahil edildi. Dizinin yeni sezonunda Mithat Erdemli Cengiz karakteriyle kadroya katıldı. İzleyiciler Beni Bırakma Cengiz kimdir ve Mithat Erdemli dizilerini araştırmaya başladı.

08 Aralık 2020 Salı 23:08
Beni Bırakma Cengiz kimdir? Mithat Erdemli hakkında bilgiler
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ATV’nin sevilen günlük dizisi Beni Bırakma yeni sezonda izleyicilerin beğenisini kazandı. Dizi yeni sezonda kadrosuna yeni isimleri kattı. Diziye yeni katılan isimlerden biri de oyuncu Mithat Erdemli oldu. Erdemli dizide Cengiz karakterine hayat veriyor.

Cengiz zengin bir adamıdır. Bu nedenle pek çok problemle uğraşan Cengiz ailesinde mutlu bir yaşam sürmeyi ister. Üst düzey bir pozisyonda görev alması onun stresli günler geçirmesine neden olsa Cengiz, aile içerisinde huzurlu olmak istiyor.

Mithat Erdemli kimdir?

1965 yılında Ankara dünyaya gelen oyuncu Hacettepe Üniversitesi’nde Tiyatro Bölümünde eğitim almıştır. 157 cm boyunda ve 75 kilo olan tecrübeli oyuncu tiyatro oyunlarının yanı sıra pek çok dizide yer almıştır. Erdemli 2005 yılında Beni Affet dizisindeki performansıyla adından söz ettirmişti.

Mithat Erdemli dizileri

Beni Affet

Unutma Beni

Kod Adı

Ne Seninle Ne Sensiz



Son Güncelleme: 08.12.2020 23:08
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