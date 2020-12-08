İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim şirketi hakkında yasal işlem başlatıyor
Son Dakika
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim...
Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesine kar yağışı uyarısı!
Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesine kar...
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı KYK burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Son Dakika
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı...

Beni Bırakma Cansu kimdir? Çağla Çukurova'nın hayatı

ATV'nin sevilen günlük dizisi Beni Bırakma izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Dizide Esin Hanım'ın kızı olan Cansu'nun kim olduğu ve gerçek hayatta kimin hayat verdiği merak edilen sorular arasında yer almaktadır.

08 Aralık 2020 Salı 23:13
Beni Bırakma Cansu kimdir? Çağla Çukurova'nın hayatı
Takip Et:

ATV ekranlarında yayınlanan Beni Bırakma dizisinde yer alan Cansu karakterini kimin canlandırdığı merak edilmektedir. Dizide Cansu karakterine Çağla Çukurova can vermektedir.

Beni Bırakma Cansu Kimdir?

Beni Bırakma Cansu karakteri, Esin’in kızıdır. Esin, kızını parası olan birisi ile evlendirmek istemektedir. Cansu ise okumak istemekte ve annesinin baskılarından bunalmaktadır.

Çağla Çukurova Kimdir?

1994 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Çağla Çukurova, ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2016 yılında Miss Turkey’de Intenational Kraliçe olarak seçilmiş ancak sonrasında tacını teslim ederek yarışmadan ayrılmıştır. Oyunculuğa ilgisi olan Çukurova’nın ilk deneyimi de Beni Bırakma dizisidir.



Son Güncelleme: 08.12.2020 23:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BenibırakmaCansu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Payitaht Abdülhamit dizisinin çekimleri yapılan saray nerededir?
Payitaht Abdülhamit dizisinin çekimleri yapılan saray nerededir?
Kardeşlerim dizi oyuncu kadrosu ve konusu
Kardeşlerim dizi oyuncu kadrosu ve konusu
Öğrenci Evi dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Öğrenci Evi dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Sadakatsiz dizisi hangi ilde çekiliyor? Sadakatsiz hangi hastanede çekiliyor?
Sadakatsiz dizisi hangi ilde çekiliyor? Sadakatsiz hangi hastanede çekiliyor?
Yeni dijital platform Exxen'in ilk dizilerinden biri
Yeni dijital platform Exxen'in ilk dizilerinden biri
Öğrenci Evi dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor
Öğrenci Evi dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor

Popüler Haberler

Beni Bırakma Cansu kimdir? Çağla Çukurova'nın hayatı
Beni Bırakma Vedat kimdir? Kaan Yalçın hakkında bilgiler
Beni Bırakma Mehmet kimdir? Şükrü Masat hakkında bilgiler
Beni Bırakma Arzu kimdir? Özlem Boyacı hakkında bilgiler
Gönül Dağı dizisinde Hemşire Elif karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Zümre Meğreli)
Güz Masalı Jhanvi Sia kimdir? Jhanvi Sia hakkında bilgiler
Bitcoin nedir ve nasıl çalışır? BTC özellikleri nelerdir, nasıl kullanılır?
Yasak Elma dizisinde Çağatay karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Berk Oktay)
Beni Bırakma dizisi Zeynep kimdir? Sıla Özlem Önemli'nin hayatı
Beni Bırakma dizisinde Emre karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Berkay Veli)
Adana-Mersin tren hattı ne zaman açılacak?
Korona virüs nedeni ile iptal edilen TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?
FOX Ana Haber cezası ne zaman başlayacak? Fox Ana Haber ne zaman yayınlanmayacak?
E-haciz uygulaması nedir, nasıl uygulanır? İşte 4 soru ile e-haciz uygulaması detayları
İbo Show yeniden mi başlayacak? İbrahim Tatlıses'ten müjde!
Akrep Dizisi Ece Karakteri Kimdir? Ahsen Türkyılmaz
Emanet dizisinde Begüm karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Gözde Gürkan)
4 Kardeşin Hayatlarını Konu Alan Kardeşlerim Dizisi ATV Ekranlarında
Beni Bırakma Ahmet kimdir? Kaan Berk Gültekin hakkında bilgiler
Emanet Cenger kimdir? Ömer Gecü hakkında bilgiler
Beni Bırakma Hülya kimdir? Gonca Yakut'un hayatı ve rol aldığı yapımlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.