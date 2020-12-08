Beni Bırakma Cansu kimdir? Çağla Çukurova'nın hayatı

ATV ekranlarında yayınlanan Beni Bırakma dizisinde yer alan Cansu karakterini kimin canlandırdığı merak edilmektedir. Dizide Cansu karakterine Çağla Çukurova can vermektedir.

Beni Bırakma Cansu Kimdir?

Beni Bırakma Cansu karakteri, Esin’in kızıdır. Esin, kızını parası olan birisi ile evlendirmek istemektedir. Cansu ise okumak istemekte ve annesinin baskılarından bunalmaktadır.

Çağla Çukurova Kimdir?

1994 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Çağla Çukurova, ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2016 yılında Miss Turkey’de Intenational Kraliçe olarak seçilmiş ancak sonrasında tacını teslim ederek yarışmadan ayrılmıştır. Oyunculuğa ilgisi olan Çukurova’nın ilk deneyimi de Beni Bırakma dizisidir.