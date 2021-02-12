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Beni Bırakma Berk kimdir? Onur Aziz rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Haber bülteninde yer almaya başladığı andan itibaren birçok kişide merak uyandıran Beni Bırakma Berk kimdir? Onur Aziz rol aldığı yapımlar ve biyografisi haberi ile ilgili en yeni detaylar 12 Şubat 2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen haberimizi okuyarak siz de gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

12 Şubat 2021 Cuma 19:17
Beni Bırakma Berk kimdir? Onur Aziz rol aldığı yapımlar ve biyografisi
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Focus Film ve MG Yapım tarafından hazırlanan günlük dizi Beni Bırakma'da yeni sezon oyuncu seçmeleri devam ediyor. Dizinin yeni sezonunda yer alacak yeni isimlerden biri de Onur Aziz Özdemir oldu. Özdemir, dizide Berk karakterine hayat verecek.

Onur Aziz Özdemir kimdir?

Ankara Üniversitesi öğrencisi olan Özdemir tiyatro eğitimleri almıştır. 20 yaşındaki genç oyuncunun ilk kamera önü tecrübesi Beni Bırakma ile olacak. Tiyatro kulübüyle birçok defa sahneye çıkan Özdemir oyunculukta başarılı olduğunu da ortaya koyuyor.

Beni Bırakma Berk Özdemir kimdir?

Dizide Berk Firuze’nin arkadaşları arasında yer almaktadır. Firuze ile Berk  arasında bir yakınlaşma olması  beklenirken, Berk aşkı için her şeyi göze alabilecek düzeyde gözü kara bir kişidir.  



Son Güncelleme: 12.02.2021 19:17
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