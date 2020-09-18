Beni Bırakma Berk kimdir? Onur Aziz kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Focus Film ve MG Yapım tarafından hazırlanan günlük dizi Beni Bırakma'da yeni sezon oyuncu seçmeleri devam ediyor. Dizinin yeni sezonunda yer alacak yeni isimlerden biri de Onur Aziz Özdemir oldu. Özdemir, dizide Berk karakterine hayat verecek.
Onur Aziz Özdemir kimdir?
Beni Bırakma Berk Özdemir kimdir?
Dizide Berk Firuze’nin arkadaşları arasında yer almaktadır. Firuze ile Berk arasında bir yakınlaşma olması beklenirken, Berk aşkı için her şeyi göze alabilecek düzeyde gözü kara bir kişidir.
Son Güncelleme: 18.09.2020 19:16