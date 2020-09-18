İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Malatya'da 4,1 şiddetinde deprem!
Malatya'da 4,1 şiddetinde deprem!
Aleyna Çakır cinayeti şüphelisi Ümit Can Uygun'un annesi intihar etti
Son Dakika
Aleyna Çakır cinayeti şüphelisi Ümit...
Küçük çocuğa cinsel istismarda bulunan Uşşaki tarikat lideri Şağban'ın ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm
Küçük çocuğa cinsel istismarda bulunan...
YKS ek yerleştirme başvuruları başladı
YKS ek yerleştirme başvuruları başladı

Beni Bırakma Berk kimdir? Onur Aziz kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Gündemde uzun bir süre geniş yer tutan ve birçok kişinin merakını toplayan Beni Bırakma Berk kimdir? Onur Aziz kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar ile ilgili olarak birçok kritik gelişme söz konusu! 18 Eylül 2020 tarihli haberimizde Beni Bırakma Berk kimdir? Onur Aziz kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar konusunda merak edilen birçok güncel ayrıntıya yer verdik. Haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

18 Eylül 2020 Cuma 19:16
Beni Bırakma Berk kimdir? Onur Aziz kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Focus Film ve MG Yapım tarafından hazırlanan günlük dizi Beni Bırakma'da yeni sezon oyuncu seçmeleri devam ediyor. Dizinin yeni sezonunda yer alacak yeni isimlerden biri de Onur Aziz Özdemir oldu. Özdemir, dizide Berk karakterine hayat verecek.

Onur Aziz Özdemir kimdir?


Ankara Üniversitesi öğrencisi olan Özdemir tiyatro eğitimleri almıştır. 20 yaşındaki genç oyuncunun ilk kamera önü tecrübesi Beni Bırakma ile olacak. Tiyatro kulübüyle birçok defa sahneye çıkan Özdemir oyunculukta başarılı olduğunu da ortaya koyuyor.

Beni Bırakma Berk Özdemir kimdir?

Dizide Berk Firuze’nin arkadaşları arasında yer almaktadır. Firuze ile Berk  arasında bir yakınlaşma olması  beklenirken, Berk aşkı için her şeyi göze alabilecek düzeyde gözü kara bir kişidir.  



Son Güncelleme: 18.09.2020 19:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Beni BırakmaATV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fırat Tanış yıllar sonra itiraf etti: Alkol tedavisi görüyordum
Fırat Tanış yıllar sonra itiraf etti: Alkol tedavisi görüyordum
Menajerimi Ara 5. bölümüne İrem Derici konuk oluyor! İşte 5. bölüm fragmanı
Menajerimi Ara 5. bölümüne İrem Derici konuk oluyor! İşte 5. bölüm fragmanı
Hekimoğlu son bölümünde neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı!
Hekimoğlu son bölümünde neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı!
Pelin Batu: Bu kadar yıl sonra bile izlerken sinirlendim
Pelin Batu: Bu kadar yıl sonra bile izlerken sinirlendim
Sosyal medyada Arıza dizisine tepki büyüyor
Sosyal medyada Arıza dizisine tepki büyüyor
Şans Kapıyı Çalınca yarışmasının yeni sunucusu Emre Altuğ oldu
Şans Kapıyı Çalınca yarışmasının yeni sunucusu Emre Altuğ oldu

Popüler Haberler

Tozkoparan Duygu kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi hakkında bilgiler
Arka Sokaklar Avukat Başak kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl yaşı ve oynadığı diziler
Beni Bırakma Berk kimdir? Onur Aziz kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Meme kanseri nasıl tedavi edilir, nasıl anlaşılır? Göğüs kanserinin belirtileri nelerdir?
Kırmızı Oda Ayşe karakterini kim canlandırıyor? Meriç Aral biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Kırmızı Oda hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?
Arka Sokaklar Sinem kimdir? Gizem Terzi kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar dizisi Asiye Çoban kimdir? Melisa Şalgam'ın hayatı!
Göz bozukluğundan malulen erken emeklilik şartları nelerdir?
Çocuk yardım parası ne kadardır? Çocuk yardım parası kimlere ödenir?
Yüz şekline ve ten rengine göre allık sürme ve uygun allık seçimi
Kimse Bilmez dizisi neden final yapıyor? Final tarihi belli oldu!
Kamu ve Özel bankaların en uygun tatil kredisi kampanyaları
100.000 tl ye alınacak arabalar 2020
Esnaf işsizlik maaşı alır mı? 2020 esnaf işsizlik maaşı şartları
İstenmeyen sms için şikayet nasıl yapılır? 2020
Alevlerin Ardında Komiser Taner kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Fatih Çetintaş kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Siyah elbise ile uyumlu makyaj
Altın ne kadar oldu? 18 Eylül 2020 Cuma Güncel altın fiyatları 18 Eylül 2020 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.