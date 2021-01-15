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Beni Bırakma Berk kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Onur Aziz kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

15 Ocak 2021 tarihinde yayınladığımız Beni Bırakma Berk kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Onur Aziz kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberi ile ilgili olarak basına aktarılan yeni gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Siz de 15 Ocak 2021 tarihinde yayınladığımız haberimizi okuyarak yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

15 Ocak 2021 Cuma 19:18
Beni Bırakma Berk kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Onur Aziz kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Focus Film ve MG Yapım tarafından hazırlanan günlük dizi Beni Bırakma'da yeni sezon oyuncu seçmeleri devam ediyor. Dizinin yeni sezonunda yer alacak yeni isimlerden biri de Onur Aziz Özdemir oldu. Özdemir, dizide Berk karakterine hayat verecek.

Onur Aziz Özdemir kimdir?

Ankara Üniversitesi öğrencisi olan Özdemir tiyatro eğitimleri almıştır. 20 yaşındaki genç oyuncunun ilk kamera önü tecrübesi Beni Bırakma ile olacak. Tiyatro kulübüyle birçok defa sahneye çıkan Özdemir oyunculukta başarılı olduğunu da ortaya koyuyor.

Beni Bırakma Berk Özdemir kimdir?

Dizide Berk Firuze’nin arkadaşları arasında yer almaktadır. Firuze ile Berk  arasında bir yakınlaşma olması  beklenirken, Berk aşkı için her şeyi göze alabilecek düzeyde gözü kara bir kişidir.  



Son Güncelleme: 15.01.2021 19:18
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Beni BırakmaATV
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