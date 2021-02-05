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Beni Bırakma Berk kimdir? Gerçek adı ne? Onur Aziz oynadığı diziler

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen Beni Bırakma Berk kimdir? Gerçek adı ne? Onur Aziz oynadığı diziler ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. Beni Bırakma Berk kimdir? Gerçek adı ne? Onur Aziz oynadığı diziler hakkındaki güncel bilgileri 5 Şubat 2021 Cuma tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

05 Şubat 2021 Cuma 19:16
Beni Bırakma Berk kimdir? Gerçek adı ne? Onur Aziz oynadığı diziler
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Focus Film ve MG Yapım tarafından hazırlanan günlük dizi Beni Bırakma'da yeni sezon oyuncu seçmeleri devam ediyor. Dizinin yeni sezonunda yer alacak yeni isimlerden biri de Onur Aziz Özdemir oldu. Özdemir, dizide Berk karakterine hayat verecek.

Onur Aziz Özdemir kimdir?

Ankara Üniversitesi öğrencisi olan Özdemir tiyatro eğitimleri almıştır. 20 yaşındaki genç oyuncunun ilk kamera önü tecrübesi Beni Bırakma ile olacak. Tiyatro kulübüyle birçok defa sahneye çıkan Özdemir oyunculukta başarılı olduğunu da ortaya koyuyor.

Beni Bırakma Berk Özdemir kimdir?

Dizide Berk Firuze’nin arkadaşları arasında yer almaktadır. Firuze ile Berk  arasında bir yakınlaşma olması  beklenirken, Berk aşkı için her şeyi göze alabilecek düzeyde gözü kara bir kişidir.  



Son Güncelleme: 05.02.2021 19:16
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