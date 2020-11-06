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Beni Bırakma Berk karakterini kim canlandırıyor? Onur Aziz biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar

Haber bülteninde yer almaya başladığı andan itibaren birçok kişide merak uyandıran Beni Bırakma Berk karakterini kim canlandırıyor? Onur Aziz biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar haberi ile ilgili en yeni detaylar 6 Kasım 2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen haberimizi okuyarak siz de gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

06 Kasım 2020 Cuma 19:29
Beni Bırakma Berk karakterini kim canlandırıyor? Onur Aziz biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
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Focus Film ve MG Yapım tarafından hazırlanan günlük dizi Beni Bırakma'da yeni sezon oyuncu seçmeleri devam ediyor. Dizinin yeni sezonunda yer alacak yeni isimlerden biri de Onur Aziz Özdemir oldu. Özdemir, dizide Berk karakterine hayat verecek.

Onur Aziz Özdemir kimdir?


Ankara Üniversitesi öğrencisi olan Özdemir tiyatro eğitimleri almıştır. 20 yaşındaki genç oyuncunun ilk kamera önü tecrübesi Beni Bırakma ile olacak. Tiyatro kulübüyle birçok defa sahneye çıkan Özdemir oyunculukta başarılı olduğunu da ortaya koyuyor.

Beni Bırakma Berk Özdemir kimdir?

Dizide Berk Firuze’nin arkadaşları arasında yer almaktadır. Firuze ile Berk  arasında bir yakınlaşma olması  beklenirken, Berk aşkı için her şeyi göze alabilecek düzeyde gözü kara bir kişidir.  



Son Güncelleme: 06.11.2020 19:29
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