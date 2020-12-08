Beni Bırakma Aslı kimdir? Tuğçe Özbey'in hayatı

ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Beni Bırakma dizisi sevenleri tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Dizide Aslı karakterini kimin canlandırdığı izleyiciler tarafından araştırılmaktadır. Aslı karakterine Tuğçe Özbey hayat vermektedir.

Beni Bırakma Aslı Kimdir?

Aslı, dizide Zeynep’le aynı evi paylaşmaktadır. Zeynep’ in arkadaşı olan Aslı onun sürekli yanında olmakta ve sorunlarına çözüm bulmasına yardımcı olmaktadır.

Tuğçe Özbey Kimdir?

1999 yılında Ankara’da dünyaya gelen Tuğçe Özbey, Başkent İletişim Bilimleri’nde oyunculuk eğitimi görmüştür. İlk olarak Acemi Anneler dizisinde rol alan Özbey, bunun yanı sıra iki yapımda daha rol almıştır.