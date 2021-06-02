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Beni Bırakma 619.bölüm fragmanı ve 3 Haziran 2021 Perşembe özeti ATV

Beni Bırakma 619.bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Beni Bırakma son bölüm büyük bir heyecana sahne olmuştu. Son bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm özetini gündeme getirdi. Beni Bırakma 3 Haziran 2021 Perşembe günü saat 14:00’de 619.yeni bölümüyle ATV’den yayınlanacak. Beni Bırakma 619.bölüm fragmanı HD izle şeklinde haberimizde bulabilirsiniz.

02 Haziran 2021 Çarşamba 15:00
Beni Bırakma 619.bölüm fragmanı ve 3 Haziran 2021 Perşembe özeti ATV
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Beni Bırakma 619.bölüm fragmanı ile Perşembe günü ATV’de izleyiciyle buluşacak. Her bölümüyle çok beğenilen günlük dizi Beni Bırakma 619.bölüm fragmanı ful HD şekilde haberimizden izleyebilirsiniz.

Beni Bırakma 619.bölüm izle 3 Haziran 2021 Perşembe günü saat 14:00’de yeni bölümüyle ATV’den yayınlanacak.

Beni Bırakma 619.bölüm fragmanı

Beni Bırakma 619.bölüm canlı yayın 3 Haziran 2021 Perşembe ATV ekranlarında olacak. Hafta içi her gün saat 14:00’de yeni bölüm yayınlanan Beni Bırakma 619.son bölümle 3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlanacak. Beni Bırakma 619.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Son dönemde özellikle pandemi nedeniyle dizilerin yayın saatlerinde değişiklik olabiliyor. Bu nedenle izleyiciler Beni Bırakma yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı, Beni Bırakma yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu gibi sorular araştırılıyor.

Beni Bırakma son bölümde neler oldu?

Tarık annesinin sakladığı sırrın ortaya çıkmasının ardından her şey değişir. Tarık annesinin kendisinden sır saklamasını affetmekte zorlanmaktadır. Yıllar sonra aşık olduğu Tarık ile evlenen Meltem ise herkesin hayatına giren bir yabancı olarak öne çıkacak.

ATV Beni Bırakma yeni bölüm fragman izlemek için tıklayınız…

Beni Bırakma konusu ne?

Aile olmanın, aşkın ve sadakatin sınandığı Sayar Ailesi Ankara’nın en köklü ve tanınmış ailelerindendir. Ailenin babası Cengiz çok küçük yaşlardan itibaren çalışarak kendisini geliştirmiş işleri büyütmüştür. Geleneklerine bağlı biri olan Cengiz ailesini de buna göre yetiştirmiştir.

Ailenin büyük oğlu Tarık babası gibi disiplinli ve çalışkandır. Tarık ortaklarının kızı olan Meltem ile birlikte çalışmaktadır ve herkes onların evlenmesini ister. Tarık’ın hayatı ise hukuk öğrencisi Sıla ile tanışmasıyla tamamen değişir. Ailenin küçük oğlu Emre ise doktordur. Onun hayatı ise Zeynep’e aşık olmasının ardından farklı bir yola girer. Arzu Hanım’ın yıllardır sakladığı gerçekler Zeynep ile birlikte ortaya çıkacaktır. Arzu bu nedenle ikiliin ilişkisine istemez. Cengiz ise öğrendiği gerçeklerle adeta şoka girer.

Beni Bırakma oyuncuları

Emrah Akduman,

 Esengül Aypek,

Özlem Boyacı,

Şebnem Gürsoy,

Fatih Gühan,

Gökberk Yıldırım,

Hazal Eylül Çelik,

Derya Doğruöz,

Mehmet Boray İsabetli.


Son Güncelleme: 02.06.2021 15:00
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Anahtar Kelimeler:
ATVBeni Bırakma
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