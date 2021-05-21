Beni Bırakma 611.bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Pazartesi özeti ATV

Beni Bırakma 611.bölüm fragmanı ile Pazartesi günü ATV’de izleyiciyle buluşacak. Her bölümüyle çok beğenilen günlük dizi Beni Bırakma 611.bölüm fragmanı ful HD şekilde haberimizden izleyebilirsiniz.

Beni Bırakma 611.bölüm izle 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yeni bölümüyle ATV’den yayınlanacak.

Beni Bırakma 611.bölüm fragmanı

Beni Bırakma 611.bölüm canlı yayın 24 Mayıs 2021 Pazartesi ATV ekranlarında olacak. Hafta içi her gün saat 14:00’de yeni bölüm yayınlanan Beni Bırakma 611.son bölümle 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlanacak. Beni Bırakma 611.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Son dönemde özellikle pandemi nedeniyle dizilerin yayın saatlerinde değişiklik olabiliyor. Bu nedenle izleyiciler Beni Bırakma yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı, Beni Bırakma yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu gibi sorular araştırılıyor.

Beni Bırakma son bölümde neler oldu?

Yusuf, Arzu’dan Bora ile Asya’nın kardeş olduğunu öğrenir. Bu sarsıcı gerçeğin ardından Arzu kaybolan görüntülerinde de Asya ile ilgisi olacağını söyler. Yusuf ise Asya’dan şüphelenmeye başlar.

Yusuf Asya’nın gerçekleri itiraf etmesini istese de Asya kabul etmez. Hakan Firuze’nin kendisini affetmesi için hazırladığı sürpriz yemek ile olan biteni değerlendirme şansı elde eder. Hakan’a karşı siniri yavaş yavaş geçen Firuze, abisiyle Aylin’in baş başa yemekte olduğunu öğrendiğinde sırrının ortaya çıkmasının endişesine kapılır.

ATV Beni Bırakma yeni bölüm fragman izlemek için tıklayınız…

Beni Bırakma konusu ne?

Aile olmanın, aşkın ve sadakatin sınandığı Sayar Ailesi Ankara’nın en köklü ve tanınmış ailelerindendir. Ailenin babası Cengiz çok küçük yaşlardan itibaren çalışarak kendisini geliştirmiş işleri büyütmüştür. Geleneklerine bağlı biri olan Cengiz ailesini de buna göre yetiştirmiştir.

Ailenin büyük oğlu Tarık babası gibi disiplinli ve çalışkandır. Tarık ortaklarının kızı olan Meltem ile birlikte çalışmaktadır ve herkes onların evlenmesini ister. Tarık’ın hayatı ise hukuk öğrencisi Sıla ile tanışmasıyla tamamen değişir. Ailenin küçük oğlu Emre ise doktordur. Onun hayatı ise Zeynep’e aşık olmasının ardından farklı bir yola girer. Arzu Hanım’ın yıllardır sakladığı gerçekler Zeynep ile birlikte ortaya çıkacaktır. Arzu bu nedenle ikiliin ilişkisine istemez. Cengiz ise öğrendiği gerçeklerle adeta şoka girer.

Beni Bırakma oyuncuları

Emrah Akduman,

Esengül Aypek,

Özlem Boyacı,

Şebnem Gürsoy,

Fatih Gühan,

Gökberk Yıldırım,

Hazal Eylül Çelik,

Derya Doğruöz,

Mehmet Boray İsabetli.