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Beni Bırakma 607.Bölüm bölüm izle 18 Mayıs 2021 Salı son bölüm - ATV Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle

Beni Bırakma 607.bölüm 18 Mayıs Salı ATV ekranlarından izleyici karşısına çıkıyor. Hafta içi her gün yayınlanan Beni Bırakma son bölüm tek parça ve hd kalitede ATV’den yayınlanacak. Yeni bölümü kaçırmak istemeyen izleyiciler Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle, Beni Bırakma son bölüm ne zaman sorularını araştırıyor.

18 Mayıs 2021 Salı 13:45
Beni Bırakma 607.Bölüm bölüm izle 18 Mayıs 2021 Salı son bölüm - ATV Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle
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ATV ekranlarının klasiği haline gelen dizisi Beni Bırakma 607.bölümüyle ekranlara geliyor. Her bölümü ilgiyle takip edilen dizinin son bölümü de büyük heyecana sahne olmuştu. Son bölümün ardından izleyiciler Beni Bırakma 607..bölüm canlı yayını merakla beklemeye koyuldu.

Hafta içi her gün ekranlara gelen Beni Bırakma 607.bölüm canlı izle olarak 18 Mayıs Salı günü kesintisiz ve HD olarak ATV ekranlarından yayınlanacak.

Beni Bırakma 607.bölüm özeti

Yusuf, Arzu’dan Bora ile Asya’nın kardeş olduğunu öğrenir. Bu sarsıcı gerçeğin ardından Arzu kaybolan görüntülerinde de Asya ile ilgisi olacağını söyler. Yusuf ise Asya’dan şüphelenmeye başlar.

Yusuf Asya’nın gerçekleri itiraf etmesini istese de Asya kabul etmez. Hakan Firuze’nin kendisini affetmesi için hazırladığı sürpriz yemek ile olan biteni değerlendirme şansı elde eder. Hakan’a karşı siniri yavaş yavaş geçen Firuze, abisiyle Aylin’in baş başa yemekte olduğunu öğrendiğinde sırrının ortaya çıkmasının endişesine kapılır.

Beni Bırakma son bölümde ne oldu?

Dizinin son bölümünde Sayar ailesinde yaşanan acı kayıpların ardından hüzün hakimdir. Büyük acılar yaşanıp yerini bir sessizliği bırakmıştır. Ancak yaşam devam etmektedir.

Tarık ve Meltem düğün gününde sürpriz bir gelişme yaşar. Tarık’ın geçmişinden gelen ve herkesten sakladığı bir kişi ortaya çıkar. Tarık’ın annesinden dahi sakladığı bu kişinin ortaya çıkması tüm dengeleri değiştirir. Tarık’ın annesi ona çok kızar ve Tarık annesine kendini affettirmeye çalışır. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır. Meltem ise yıllardır aşk yaşadığı ve sevdiği adam olan Tarık ile evlendiği için mutlu olsa da, gelen yabancının ardından şoka uğrar.

Beni Bırakma 607.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.

Beni Bırakma konusu ne?

Aile olmanın, aşkın ve sadakatin sınandığı Sayar Ailesi Ankara’nın en köklü ve tanınmış ailelerindendir. Ailenin babası Cengiz çok küçük yaşlardan itibaren çalışarak kendisini geliştirmiş işleri büyütmüştür. Geleneklerine bağlı biri olan Cengiz ailesini de buna göre yetiştirmiştir.

Ailenin büyük oğlu Tarık babası gibi disiplinli ve çalışkandır. Tarık ortaklarının kızı olan Meltem ile birlikte çalışmaktadır ve herkes onların evlenmesini ister. Tarık’ın hayatı ise hukuk öğrencisi Sıla ile tanışmasıyla tamamen değişir. Ailenin küçük oğlu Emre ise doktordur. Onun hayatı ise Zeynep’e aşık olmasının ardından farklı bir yola girer. Arzu Hanım’ın yıllardır sakladığı gerçekler Zeynep ile birlikte ortaya çıkacaktır. Arzu bu nedenle ikiliin ilişkisine istemez. Cengiz ise öğrendiği gerçeklerle adeta şoka girer.

Beni Bırakma oyuncuları

Emrah Akduman,

 Esengül Aypek,

Özlem Boyacı,

Şebnem Gürsoy,

Fatih Gühan,

Gökberk Yıldırım,

Hazal Eylül Çelik,

Derya Doğruöz,

Mehmet Boray İsabetli.

Beni Bırakma yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Hafta içi her gün ATV ekranlarından yayınlanan Beni Bırakma saat 14:00’da ekranlara geliyor. Beni Bırakma 607.bölümüyle canlı ve tek parça olarak 18 Mayıs Salı günü ATV’de.


Son Güncelleme: 18.05.2021 13:45
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Anahtar Kelimeler:
ATVDiziBeni Bırakma
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