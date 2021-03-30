Beni Bırakma 582. bölüm izle 30 Mart Salı son bölüm - Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle ATV

Atv ekranlarında hafta içi her gün ekranlarda yer alan Beni Bırakma dizisinin 30 Mart Salı günü hayranlarıyla buluşacak olan 582. yeni bölümü merakla bekleniyor. Beni Bırakma, 30 Mart Salı günü saat 14:00’de 582. yeni bölümüyle Atv ekranlarında olacak.

Beni Bırakma konusu

Beni Bırakma 582. bölüm izle

Sayar ailesinde sular durulmuş, aile kayıpları sonrasında, hüzünlü de olsa yeni bir hayata adım atılır … Tarık ve Meltem'in düğününde beklenmeyen bir şeyler olacak ve Tarık'ın geçmiş yıllarından çıkagelen bilinmeyen yabancı her şeyi değiştirecek. Annesinin saklamış olduğu sırrın ortaya çıkması ile beraber hayatı değişecek olan Tarık, annesini affedebilecek mi? Seneler süren çabanın sonucunda, aşık olduğu Tarık ile evlenmeyi başaran Meltem, herkesin hayatında yeri olan bu yabancıya karşı neler yapacak?