Beni Bırakma 580. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle ATV

ATV ekranlarının klasiği haline gelen Beni Bırakma dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Beni Bırakma 580.yeni bölümüyle 26 Mart Cuma günü ekranlara gelecek. Hafta içi her gün saat 14:00’te ATV ekranlarından yayınlanan dizi heyecanla takip ediliyor.

Beni Bırakma son bölümde ne oldu?

Dizinin son bölümünde Sayar ailesinde yaşanan acı kayıpların ardından hüzün hakimdir. Büyük acılar yaşanıp yerini bir sessizliği bırakmıştır. Ancak yaşam devam etmektedir.

Tarık ve Meltem düğün gününde sürpriz bir gelişme yaşar. Tarık’ın geçmişinden gelen ve herkesten sakladığı bir kişi ortaya çıkar. Tarık’ın annesinden dahi sakladığı bu kişinin ortaya çıkması tüm dengeleri değiştirir. Tarık’ın annesi ona çok kızar ve Tarık annesine kendini affettirmeye çalışır. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır. Meltem ise yıllardır aşk yaşadığı ve sevdiği adam olan Tarık ile evlendiği için mutlu olsa da, gelen yabancının ardından şoka uğrar.

Beni Bırakma oyuncuları

Emrah Akduman,

Esengül Aypek,

Özlem Boyacı,

Şebnem Gürsoy,

Fatih Gühan,

Gökberk Yıldırım,

Hazal Eylül Çelik,

Derya Doğruöz,

Mehmet Boray İsabetli.

Beni Bırakma 580.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.