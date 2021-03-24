Beni Bırakma 578. bölüm izle 24 Mart Çarşamba son bölüm - Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle ATV

Atv ekranlarının sevilerek izlenilen dizisi Beni Bırakma merakla bekleniyor. Her hafta içinde yeni bölümlerle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Beni Bırakma dizisinin 578. yeni bölümünü canlı izlemek isteyenler, merak içerisinde dizinin canlı yayın linkini araştırmaya başladı.

Beni Bırakma 577. bölüm özet

Sayar ailesinde sular durulmuş, aile kayıpları sonrasında, acı da olsa yeni bir hayatın başlangıcı yapılmıştır… Tarık ve Meltem’in düğününde beklenmedik bir olay çıkacak ve Tarık’ın geçmişinden gelen bilinmeyen yabancı tüm dengeleri değiştirecek.

Annesinin gizlediği sırrın gün yüzüne çıkmasıyla beraber hayatı değişecek olan Tarık, annesini affedecek mi? Seneler süren çabaların sonucunda, aşık olduğu Tarık ile evlenmeyi başaran Meltem, herkesin hayatına dokunan bu yabancı karşısında neler yapacaktır?

Beni Bırakma 578. Bölüm