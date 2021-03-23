Beni Bırakma 577. bölüm izle 23 Mart Salı son bölüm - Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle ATV

Atv ekranlarının vazgeçilmez dizisi Beni Bırakma 23 Mart Salı 577. yeni bölümü meraklan bekleniyor. Hafta içinde yeni bölümleriyle izleyiciler karşısında yer almaya devam ediyor. Beni Bırakma dizisinin 577. Yeni bölümü canlı izlemek isteyen kişiler araştırmalarına devam ediyor.

Beni Bırakma 576. bölüm özeti

Sayar ailesinde sular durulmuş, aile kayıpları sonrasında, acı da olsa yeni bir hayatın başlangıcı yapılmıştır. Tarık ve Meltem’in düğün günü esnasında sürpriz bir olay gelişecek ve Tarık’ın geçmişinden kopup gelen bilinmedik yabancı tüm dengeleri değiştirecek.

Annesinin gizlediği sırrın ortaya çıkması ile beraber hayatı değişime uğrayacak olan Tarık, annesini affedecek mi? Seneler süren çabaların sonunda, aşık olduğu Tarık ile evlenen Meltem, herkesin hayatına dokunan bu yabancının karşısında neler yapacaktır?

Beni Bırakma 577. bölüm canlı izle