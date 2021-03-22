Beni Bırakma 576. bölüm izle 22 Mart Pazartesi son bölüm - Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle ATV

Atv ekranlarında yayınlanan Beni Bırakma dizisi 576. yeni bölümü ile ekranlarda… Beni Bırakma dizisi hafta içi her gün yeni bölümleriyle seyircilerin karşısına çıkıyor. Beni Bırakma 576. bölümde nelerin yaşanacağı merak edilmeye başlandı. Beni Bırakma 576. yeni bölümüyle Atv ekranlarında.

Beni Bırakma özet

Sayar ailesinde sular durulmuştur, aile kayıpları sonrasında, acı olsa da yeni bir hayatın başlangıcı yapılır … Tarık ve Meltem’in düğün günü beklenmedik bir olay olacak ve Tarık’ın geçmişinden gelen bilinmeyen yabancı ortalığı karıştıracak.

Annesinin sakladığı sırrın ortaya çıkması ile beraber hayatında değişiklik yaşanacak olan Tarık, annesini affedecek mi? Seneler süren çabaların sonunda, aşık olduğu Tarık ile evlenmeyi başarmış olan Meltem, herkesin hayatında yeri olan bu yabancının karşısında neler yapabilecek?

Beni Bırakma 576. bölüm canlı izle