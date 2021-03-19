Beni Bırakma 576. bölüm fragmanı ve 22 Mart Pazartesi özeti ATV

ATV ekranlarının klasiği haline gelen Beni Bırakma dizisi her bölümüyle ilgiyle takip ediliyor. Hafta içi her gün saat 14:00’de ekranlara gelen dizinin 22 Mart Pazartesi günü yayınlanacak 576.bölümü merakla bekleniyor.

Beni Bırakma 576.bölüm fragmanı

Beni Bırakma dizisinin 576.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

Beni Bırakma son bölümde neler oldu?

Dizinin son bölümünde Sayar ailesindeki yaşanan kayıpların ardından hüzün hakimdir. Olayların durulmasının ardından Tarık ve Meltem’in düğün heyecanı ortamı tam yumuşatacakken, Tarık’ın herkesten sakladığı geçmişine dair bir kişi ortaya çıkacak. Tarık’ın geçmişinden gelen kişi tüm dengeleri tersine çevirecek.

Tarık’ın annesinden sakladığı yalanın ortaya çıkmasının ardından Tarık annesinden af dilese de annesi onu kolay kolay affetmedi.