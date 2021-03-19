Beni Bırakma 575. bölüm izle 19 Mart Cuma son bölüm

ATV ekranlarının klasiği haline gelen günlük dizi Beni Bırakma 575.bölümüyle ekranlara geliyor. Hafta içi her gün saat 14:00’da izleyici karşısına çıkan dizinin 575.bölümü 19 Mart Cuma günü ATV ekranlarından yayınlanacak.

Beni Bırakma 575.bölüm

Beni Bırakma’nın bu bölümünde Sayar ailesinde işler karıştı. Ailede son olarak yaşanan kayıpların ardından büyük acı yaşanmıştı. Bu olayların ardından Tarık ve Meltem’in düğün hazırlıkları tamamlanmıştı ancak düğün gününde Tarık’ın geçmişinden gelen kişi her şeyi tersine çevirecek.

Tarık’ın annesinden dahi sakladığı bu kişinin ortaya çıkması olayları karıştırdı. Tarık annesine söylediği yalan yüzünden kendisini affettirmek isteyecek ancak annesi bu özrü kabul edecek mi merak ediliyor.

Beni Bırakma 575.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.