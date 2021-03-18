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Beni Bırakma 575. bölüm fragmanı ve 19 Mart Cuma özeti ATV

Beni Bırakma 575.bölüm fragmanı merak ediliyor. Dizinin sevenleri ATV 19 Mart Cuma Beni Bırakma 575.bölüm özetini araştırıyor.

18 Mart 2021 Perşembe 21:08
Beni Bırakma 575. bölüm fragmanı ve 19 Mart Cuma özeti ATV
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ATV ekranlarının sevilen günlük dizisi Beni Bırakma yeni sezonda da ilgiyle takip ediliyor. Dizinin 575.bölümü 19 Mart Cuma günü ekranlara gelecek.

Hafta içi her gün saat 14:00’de ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan dizinin 575.bölümü merakla bekleniyor.

Beni Bırakma son bölümde neler oldu?

Beni Bırakma’nın son bölümünde Sayar ailesinde yeni gelişmeler yaşanmaya başladı. Ailede yaşanan kayıpların acısı henüz geçmemişken, Tarık ve Meltem’in düğün gününde Tarık’ın geçmişten gelen bir tanıdığının ortaya çıkması işleri daha da karıştırdı.

Geçmişten gelen kişinin ardından Tarık’ın herkesten sakladığı büyük sırrı ortaya çıktı. Tarık annesinden dahi sakladığı gerçek nedeniyle arası bozuldu. Tarık yeni bölümde annesinden özür diledi ancak annesinin Tarık’ı affedip affetmediği merak konusu olmuş durumda.

Beni Bırakma 575.bölüm fragmanı

Beni Bırakma 575.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin fragmanı yayınlandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

Beni Bırakma 575.bölüm fragmanı için tıklayınız.

Beni Bırakma son bölüm HD ve kesintisiz olarak izlemek için tıklayınız.




Son Güncelleme: 18.03.2021 21:08
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Beni BırakmaATVFragmanDizi
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