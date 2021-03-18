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Beni Bırakma 574. bölüm izle 18 Mart Perşembe son bölüm - Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle ATV

Beni Bırakma 574.bölümü merakla bekleniyor. Dizinin sevenleri 17 Mart Perşembe ATV Beni Bırakma yeni bölüm canlı izleme ekranını araştırıyor.

18 Mart 2021 Perşembe 16:47
Beni Bırakma 574. bölüm izle 18 Mart Perşembe son bölüm - Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle ATV
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ATV ekranlarının sevilen günlük dizisi Beni Bırakma 574.bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. ATV ekranlarının klasiği haline gelen dizinin 574.bölümü 18 Mart Perşembe günü saat 14:00’te ekranlara gelecek.

Beni Bırakma 574.bölüm

Beni Bırakma’nın bu bölümünde Sayar ailesinde hareketlilik devam ediyor. Ailede yaşanan kayıpların ardından hüzün hakim olan ailede, Tarık ve Meltem’in düğününde önce yaşananlarda ortamın gerilmesine neden olacak. Tarık’ın gizemli geçmişinden çıka gelen yabancı tüm dengeleri değiştirecek.

Tarık’ın annesinden dahi sakladığı sırrın ortaya çıkacağı bu bölümde herkesin hayatı etkilenecek. Tarık annesinden özür dilese de, annesi onu affedecek mi hep beraber göreceğiz.

Beni Bırakma ne zaman yayınlanıyor?

Beni Bırakma dizisi ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 14:00’da yayınlanıyor. Dizinin başrollerinde Emrah Akduman, Esengül Aypek, Özlem Boyacı, Şebnem Gürsoy yer alıyor.

Beni Bırakma 574.bölüm HD ve kesintisiz izlemek için tıklayınız.

 



Son Güncelleme: 18.03.2021 16:47
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