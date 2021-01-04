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Bengütürk TV Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? Bengütürk TV canlı izleme linki

Bengütürk TV frekans ayrıntıları! Bengütürk TV’nin uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nelerdir? Bengütürk TV’yi online izleme bağlantısı!

04 Ocak 2021 Pazartesi 19:12
Bengütürk TV Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? Bengütürk TV canlı izleme linki
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Televizyon kanallarını seyredebilmek için frekans bilgilerini yerinde girmeyi gerektirmekte. Bu sayede televizyonda kanalı kullanıma uygun hale gelmiş oluyor.

Bengütürk TV’yi de seyredebilmek için doğru frekans bilgilerine ihtiyaç vardır. Bengütürk TV’nin frekans bilgileri ve diğer tüm değer bilgileri nelerdir?

Birtakım kanalların frekans bilgilerinde HD uydu alıcısına bağlı olarak farklılık gösterdiği görülüyor.

Bazı kanallar ise bütün uydu alıcılarıyla uyumlu olduğu için benzer frekans bilgileri ile açılıyor.

 

Bengütürk TV’nin frekans bilgileri nelerdir?

 

Bengütürk TV’nin frekans değerleri

 

Bengütürk TV’nin uydu için frekans bilgisi: TÜRKSAT 4A

Frekans : 12245

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol Oranı : 27500

FEC : 5/6

Bengütürk TV’yi  canlı ve aynı zamanda web sitesi aracılığı ile seyredebilmek mümkün.

 

UÇANKUŞ TV CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...


Son Güncelleme: 04.01.2021 19:12
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Bengütürk TvFrekans AyarlarıUydu Frekansı
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