Bengi Ceren Uluğ kimdir, kaç yaşında ve nerel? Bengi Ceren Uluğ hakkında bilgiler

Kalk Gidelim dizisinin Cennet’i Bengi Ceren merak konusu oldu. Genç oyuncu sosyal medyada gündem oldu.
Bengi Ceren Uluğ kimdir?
Bir yandan oyunculuk eğitimleri de alan güzel oyuncu şu sıralar TRT 1 ekranlarından yayınlanan Kalk Gidelim adlı dizide Cennet karakterine hayat veriyor. Bu diziden önce Hayat Sevince Güzel, Rüzgarın Kalbi gibi dizilerde de yer alan genç oyuncu son yılların dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Güzel oyuncu 172 cm boyunda 53 kilodur.
Son Güncelleme: 06.06.2021 12:16