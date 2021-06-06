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Bengi Ceren Uluğ kimdir, kaç yaşında ve nerel? Bengi Ceren Uluğ hakkında bilgiler

Bengi Ceren Uluğ sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar Bengi Ceren Uluğ kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi soruları araştırıyor.

06 Haziran 2021 Pazar 12:16
Bengi Ceren Uluğ kimdir, kaç yaşında ve nerel? Bengi Ceren Uluğ hakkında bilgiler
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Kalk Gidelim dizisinin Cennet’i Bengi Ceren merak konusu oldu. Genç oyuncu sosyal medyada gündem oldu.

Bengi Ceren Uluğ kimdir?

1 Ocak 1999 yılında dünyaya gelen Bengi Ceren Uluğ, kariyerinin başında olmasına rağmen önemli yapımlarda yer almıştır. İzmir doğumlu olan güzel oyuncu Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nde eğitimine devam etmektedir.

Bir yandan oyunculuk eğitimleri de alan güzel oyuncu şu sıralar TRT 1 ekranlarından yayınlanan Kalk Gidelim adlı dizide Cennet karakterine hayat veriyor. Bu diziden önce Hayat Sevince Güzel, Rüzgarın Kalbi gibi dizilerde de yer alan genç oyuncu son yılların dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Güzel oyuncu 172 cm boyunda 53 kilodur.


Son Güncelleme: 06.06.2021 12:16
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Anahtar Kelimeler:
Bengi Ceren UluğKalk GidelimDizi
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