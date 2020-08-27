Benden Ne Olur filminin oyuncu kadrosu belli oldu mu? Filmin vizyon tarihi ne zaman?

Aslı Kızmaz’ın çok sevilen Benden Ne Olur kitabı şimdi de film olarak karşımıza çıkacak. Benden Ne olur filminde hangi oyuncuların olacağı belirlendi. Aslı Kızmaz’ın kaleminden çıkan Benden Ne Olur kitabından uyarlanacak filmin oyuncuları çok dikkat edilerek alındı. Aslı Kızmaz seçtiği oyuncuları karakterlere en iyi uyum sağlayacak şekilde seçmiş.

Benden Ne Olur filminde kimler oynayacak?

İlk olarak Hazal Kaya instagram hesabından filmde rol aldığını hayranlarına duyurmuştu. Daha sonrasında erkek ana karakterin ise Onur Tuna seçildiği haberi geldi. Filmde oynayacak bir başka oyuncular ise; Enis Arıkan, Selin Şekerci ve Nur Fettahoğlu oldu.

Hazal Kaya Kimdir?

Hazal Kaya 1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümünden mezun olan oyuncu, lise hayatında ajanslarla çalışarak dergi çekimlerine de gitti. Daha sonrasında Cola Turka’nın yüzü olan oyuncu bu sektörün nadide insanlarından biri oldu.

Hazal Kaya’nın sosyal medya hesabı; https://www.instagram.com/hazalkaya/

Hazal Kaya’nın oyunculuk geçmişi;

2007- Genco- Gülay,

2008- Aşkı Memnu- Nihal,

2011- Behzat Ç- Bena Ç

2011- Adını Feriha Koydum- Feriha,

2015- Maral- Maral,

2017- Bizim Hikaye - Filiz

Onur Tuna Kimdir?

Onur Tuna 1985 yılında Çanakkale’de dünyaya gelmiştir. İzmir’de olan 9 Eylül Üniversitesi’nde İktisat bölümünü bitirdikten sonra Ege Üniversitesi’nde Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı’nda bir sene Sanat Müziği Ses Eğitimi gördü. Küçükken biş rolü oynayan oyuncu üniversite hayatında tiyatrolarda rol aldı. İzmir’de Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde iki buçuk sene eğitim görüp Neşe Erbek Ajans’ında 4 sene fotomodellik işinde çalıştı. Onur Tuna’nın Benden Ne Olur filminde canlandıracağı karakterin adı Soner. Onur Tuna’nın sosyal medya hesabı; https://www.instagram.com/onurtuna/

Onur Tuna’nın oyunculuk geçmişi;

2011- Hayat Devam Ediyor-Siraç,

2013- Huzur Sokağı- Ali,

2014- Filinta-Mustafa,

2016- Cesur Yürek- Ömer,

2018- Yasak Elma- Alihan,

2019- Mucize Doktor- Ferman

Selin Şekerci Kimdir?

Selin Şekerci, 1989 senesinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. İzmir’de devlet tiyatrolarında, özel tiyatrolarda, çocuk oyunlarında bulundu. Daha sonrasında oyuncu reklam filmlerine giriş yaptı.

Selin Şekerci’nin sosyal medya hesabı; https://www.instagram.com/selinsekerci/

Selin Şekerci’nin oyunculuk geçmişi;

2009- Melekler Korusun- Özgür,

2014- Kaçak Gelinler- Şebnem,

2016- Renagrenk- Renk,

2017- Siyah Beyaz Aşk-Ayhan,

2018- Sevgili Komşum- Bahar,

2018- Kızım- Asu

Nur Fettahoğlu kimdir?

Nur Fettahoğlu 1980 senesinde Almanya ülkesinde doğmuştur. İstanbul’da bulunan Haliç Üniversitesi’nde Moda Tasarım okuyan oyuncu bankalarda çalıştı. Sky Türk programında borsa spikerliğinde bulundu. Oyuncunun bu sektöre girişi Benden Baba Olmaz dizisi sayesinde gerçekleşti.

Nur Fettahoğlu’nun sosyal medya hesabı;

Enis Arıkan kimdir?

Enis Arıkan 1983 senesinde İstanbul’da doğmuştur. Enis Arıkan’ın bulunduğu dizi ve filmler; Aşk ve Ceza, Uçurum, Jet Sosyete, Benimle Söyle, Yasak Elma, Komedi Türkiye, Eğlendirme Dairesi.

Enis Arıkan’ın sosyal medya hesabı; https://www.instagram.com/enisarikan/

Benden Ne Olur filmi ne zaman yayınlanacak?

Henüz açıklama yapılmasa bile kitap üzerinden ne kadar süreceği hakkında fikir oluşturulabilir. Benden Ne Olur kitabı’nda, ‘Benden Ne Olur?’ sorusunu kişinin kendisine sormasıyla gerçekleşen olayları anlatan bir hayat hikayesidir. Kitapta filmde komedi içeriklidir. Önümüzdeki zamanda çekimleri başlanacak olan filmi 2021 senesinde beyaz perde de seyircisiyle tanışacaktır.