İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...

Benden Ne Olur filminin oyuncu kadrosu belli oldu mu? Filmin vizyon tarihi ne zaman?

BendenNe Olur kitabından uyarlanan Benden Ne Olur filminin kadrosunda hangi oyuncuların olacağı açıklandı. Aynı zamanda Vizyon tarihi hakkında da bilgi verildi.

27 Ağustos 2020 Perşembe 18:18
Benden Ne Olur filminin oyuncu kadrosu belli oldu mu? Filmin vizyon tarihi ne zaman?
Takip Et:

Aslı Kızmaz’ın çok sevilen Benden Ne Olur kitabı şimdi de film olarak karşımıza çıkacak. Benden Ne olur filminde hangi oyuncuların olacağı belirlendi. Aslı Kızmaz’ın kaleminden çıkan Benden Ne Olur kitabından uyarlanacak filmin oyuncuları çok dikkat edilerek alındı. Aslı Kızmaz seçtiği oyuncuları karakterlere en iyi uyum sağlayacak şekilde seçmiş. 

Benden Ne Olur filminde kimler oynayacak?

İlk olarak Hazal Kaya instagram hesabından filmde rol aldığını hayranlarına duyurmuştu.  Daha sonrasında erkek ana karakterin ise Onur Tuna seçildiği haberi geldi. Filmde oynayacak bir başka oyuncular ise; Enis Arıkan, Selin Şekerci ve Nur Fettahoğlu oldu. 

Hazal Kaya Kimdir?

Hazal Kaya 1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümünden mezun olan oyuncu, lise hayatında ajanslarla çalışarak dergi çekimlerine de gitti. Daha sonrasında Cola Turka’nın yüzü olan oyuncu bu sektörün nadide insanlarından biri oldu. 

Hazal Kaya’nın sosyal medya hesabı; https://www.instagram.com/hazalkaya/

Hazal Kaya’nın oyunculuk geçmişi;

2007- Genco- Gülay,

2008- Aşkı Memnu- Nihal,

2011- Behzat Ç- Bena Ç

2011- Adını Feriha Koydum- Feriha,

2015- Maral- Maral,

2017- Bizim Hikaye - Filiz

Onur Tuna Kimdir?

Onur Tuna 1985 yılında Çanakkale’de dünyaya gelmiştir. İzmir’de olan 9 Eylül Üniversitesi’nde İktisat bölümünü bitirdikten sonra Ege Üniversitesi’nde Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı’nda bir sene Sanat Müziği Ses Eğitimi gördü. Küçükken biş rolü oynayan oyuncu üniversite hayatında tiyatrolarda rol aldı. İzmir’de Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde iki buçuk sene eğitim görüp Neşe Erbek Ajans’ında 4 sene fotomodellik işinde çalıştı. Onur Tuna’nın Benden Ne Olur filminde canlandıracağı karakterin adı Soner. Onur Tuna’nın sosyal medya hesabı; https://www.instagram.com/onurtuna/

Onur Tuna’nın oyunculuk geçmişi;

2011- Hayat Devam Ediyor-Siraç,

2013- Huzur Sokağı- Ali,

2014- Filinta-Mustafa,

2016- Cesur Yürek- Ömer,


2018- Yasak Elma- Alihan,

2019- Mucize Doktor- Ferman

Selin Şekerci Kimdir?

Selin Şekerci, 1989 senesinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. İzmir’de devlet tiyatrolarında, özel tiyatrolarda, çocuk oyunlarında bulundu. Daha sonrasında oyuncu reklam filmlerine giriş yaptı. 

Selin Şekerci’nin sosyal medya hesabı; https://www.instagram.com/selinsekerci/

Selin Şekerci’nin oyunculuk geçmişi;

2009- Melekler Korusun- Özgür,

2014- Kaçak Gelinler- Şebnem,

2016- Renagrenk- Renk,

2017- Siyah Beyaz Aşk-Ayhan,

2018- Sevgili Komşum- Bahar,

2018- Kızım- Asu

Nur Fettahoğlu kimdir?

Nur Fettahoğlu 1980 senesinde Almanya ülkesinde doğmuştur. İstanbul’da bulunan Haliç Üniversitesi’nde Moda Tasarım okuyan oyuncu bankalarda çalıştı. Sky Türk programında borsa spikerliğinde bulundu. Oyuncunun bu sektöre girişi Benden Baba Olmaz dizisi sayesinde gerçekleşti.

Nur Fettahoğlu’nun sosyal medya hesabı; 

Enis Arıkan kimdir?

Enis Arıkan 1983 senesinde İstanbul’da doğmuştur. Enis Arıkan’ın bulunduğu dizi ve filmler; Aşk ve Ceza, Uçurum, Jet Sosyete, Benimle Söyle, Yasak Elma, Komedi Türkiye, Eğlendirme Dairesi. 

Enis Arıkan’ın sosyal medya hesabı; https://www.instagram.com/enisarikan/ 

Benden Ne Olur filmi ne zaman yayınlanacak?

Henüz açıklama yapılmasa bile kitap üzerinden ne kadar süreceği hakkında fikir oluşturulabilir. Benden Ne Olur kitabı’nda, ‘Benden Ne Olur?’ sorusunu kişinin kendisine sormasıyla gerçekleşen olayları anlatan bir hayat hikayesidir. Kitapta filmde komedi içeriklidir. Önümüzdeki zamanda çekimleri başlanacak olan filmi 2021 senesinde beyaz perde de seyircisiyle tanışacaktır. 

 



Son Güncelleme: 27.08.2020 18:18
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuaförüm Sensin Sezon Finali Mi Yaptı? Yarışma Programı Neden Yayınlanmıyor?
Kuaförüm Sensin Sezon Finali Mi Yaptı? Yarışma Programı Neden Yayınlanmıyor?
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı mı? Ünlü sunucu hangi kanalda olacak?
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı mı? Ünlü sunucu hangi kanalda olacak?
Çocuktan Al Haberi başvuru koşulları nedir? Yeni sunucu Doğa Rutkay oldu
Çocuktan Al Haberi başvuru koşulları nedir? Yeni sunucu Doğa Rutkay oldu
Tövbeler Olsun Demet kimdir? Semiha Bezek hakkında bilgiler
Tövbeler Olsun Demet kimdir? Semiha Bezek hakkında bilgiler
Babil yeni sezonunda Ozan Güven yer almayacak! Yeni başrol oyuncusu belli oldu
Babil yeni sezonunda Ozan Güven yer almayacak! Yeni başrol oyuncusu belli oldu
GDO Karakedi filmi bu akşam ekranlarda olacak
GDO Karakedi filmi bu akşam ekranlarda olacak

Popüler Haberler

Benden Ne Olur filminin oyuncu kadrosu belli oldu mu? Filmin vizyon tarihi ne zaman?
Emekliler için uygun faiz ve vade oranlı kredi imkanı
Instagram’da fotoğraf gizleme nasıl yapılır? İnstagramda seçilen kişilerden fotoğraf gizleme
Bağkur Prim Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır? Nereye Prim Ödemesi Yapılmaktadır?
Kuaförüm Sensin programının sunucusu Gözde Kansu neden ayrıldı?
Lerzan’la Çok Mutlu programı başladı! Programla ilgili detaylar belli oldu
Kira gelir vergisi ödeme yöntemleri
Memur emeklileri için yaş hesaplaması
SGK, yakınını kaybeden kişilere 800 TL ödemede bulunacak
Devletten ihtiyaç sahiplerine 600 TL destek!
Twitter’dan Web Siteme Ziyaretçi Nasıl Çekebilirim?
Büyük Felaket filminin konusu nedir? Deepwater Horizon filmi oyuncuları ve filmin konusu
Google Çeviri Nasıl Kullanılır? Detayları ile Google Translate Kullanımı
Aile hekimi nasıl değiştirilir? Aile hekimi değiştirme Ve randevu alma işlemleri
3 Bin TL İhtiyaç destek kredisi çekenlerin aylık geri ödeme taksit tutarları ne kadar olacak?
Gelir belgesiz 40.000 TL kredi veren bankalar
Tövbeler Olsun Kadir Kimdir? Tolga Canbeyli hakkında bilgiler
TÜİK’in açıklamalarına göre İstanbul’un güncel ilçe nüfus sayımları
Tövbeler Olsun Jale Kimdir? Cansu Kurgun hakkında bilgiler
OBP puanı nasıl hesaplanır? Diploma notu sınavı ne kadar etkiler?
2020 Hac paraları nasıl iade alınır? 2020 Yılı Haccı Erteleme işlemleri nasıl yapılır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.