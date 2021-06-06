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Belma Mamati kimdir? Oynadığı diziler ve filmler

Birçok dizi de adını duyuran Belma Mamati Türk yapımlarında kendinden çokça bahsettirdi. Oynadığı diziler ve kim olduğu hakkında meraklar çoğaldı. Oyunculuğu ve güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakan Mamati hakkında sorular sorulmaya başladı. Belma Mamati hakkında merak edilenler ayrıntıları ile haberimizde

06 Haziran 2021 Pazar 13:22
Belma Mamati kimdir? Oynadığı diziler ve filmler
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Belma Mamati, 25 Eylül 1968 yılında Samsun’da dünyaya gelmiştir. Evlilik hayatında 2 kız ve 1 erkek çocuğu vardır. Evliliğinde yolunda gitmeyen nedenlerden dolayı bitiren Mamati kendisini iş hayatına adamıştır. Magazinlerde adını duyurmayan Mamati hayatını sakince yaşamaktadır.

Birçok dizide rol alan Belma Mamati genellikle anne rolüne girmektedir. Sevilen oyuncu yeteneği ile herkes tarafında ilgi görmektedir. Rol aldığı dizilerde canlandırdığı karakter ile candan olması ve rolüne bürünmesi halinde beğenileri topladı.

Belma Mamati dizileri

  • Akasya Durağı
  • Hayat Bazen Tatlıdır
  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
  • Selena
  • Arka Sıradakiler
  • Çocuklar duymasın
  • Jet sosyete

Belma Mamati’nin oynadığı dizilerde canlandırdığı karakter ile herkes tarafından sevgileri topladı. Kariyerinde başarıları ile devam eden Mamati hız kesmeden dizilere devam etmektedir.

Belma Mamati filmleri

  • Hicret
  • Şeytan-ı Racim 2: İfrit
  • Kirli Oyunlar
  • Babam
  • Alın Teri
  • Üç Harfliler 2: Hablis
  • Bez Bebek

Mamati birçok filmde yer aldı. Türü fark etmeden çeşitli rollere giren ve karakterini canlandıran Belma Mamati’nin oynadığı filmler yukarıdaki gibidir. Bunların yanı sıra kısa filmlerde de yer alan Mamati yeteneğini konuşturdu.


Son Güncelleme: 06.06.2021 13:22
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Anahtar Kelimeler:
OyuncuDiziBelma Mamati
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