Belma Mamati kimdir? Oynadığı diziler ve filmler

Belma Mamati, 25 Eylül 1968 yılında Samsun’da dünyaya gelmiştir. Evlilik hayatında 2 kız ve 1 erkek çocuğu vardır. Evliliğinde yolunda gitmeyen nedenlerden dolayı bitiren Mamati kendisini iş hayatına adamıştır. Magazinlerde adını duyurmayan Mamati hayatını sakince yaşamaktadır.

Belma Mamati dizileri

Akasya Durağı

Hayat Bazen Tatlıdır

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Selena

Arka Sıradakiler

Çocuklar duymasın

Jet sosyete

Birçokde rol alan Belma Mamati genellikle anne rolüne girmektedir. Sevilenyeteneği ile herkes tarafında ilgi görmektedir. Rol aldığı dizilerde canlandırdığı karakter ile candan olması ve rolüne bürünmesi halinde beğenileri topladı.

Belma Mamati’nin oynadığı dizilerde canlandırdığı karakter ile herkes tarafından sevgileri topladı. Kariyerinde başarıları ile devam eden Mamati hız kesmeden dizilere devam etmektedir.

Belma Mamati filmleri

Hicret

Şeytan-ı Racim 2: İfrit

Kirli Oyunlar

Babam

Alın Teri

Üç Harfliler 2: Hablis

Bez Bebek

Mamati birçok filmde yer aldı. Türü fark etmeden çeşitli rollere giren ve karakterini canlandıran Belma Mamati’nin oynadığı filmler yukarıdaki gibidir. Bunların yanı sıra kısa filmlerde de yer alan Mamati yeteneğini konuşturdu.