Belma Mamati kimdir? Oynadığı diziler ve filmler

Belma Mamati, 25 Eylül 1968 yılında Samsun’da dünyaya gelmiştir. Evlilik hayatında 2 kız ve 1 erkek çocuğu vardır. Evliliğinde yolunda gitmeyen nedenlerden dolayı bitiren Mamati kendisini iş hayatına adamıştır. Magazinlerde adını duyurmayan Mamati hayatını sakince yaşamaktadır.
Belma Mamati dizileri
- Akasya Durağı
- Hayat Bazen Tatlıdır
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Selena
- Arka Sıradakiler
- Çocuklar duymasın
- Jet sosyete
Belma Mamati’nin oynadığı dizilerde canlandırdığı karakter ile herkes tarafından sevgileri topladı. Kariyerinde başarıları ile devam eden Mamati hız kesmeden dizilere devam etmektedir.
Belma Mamati filmleri
- Hicret
- Şeytan-ı Racim 2: İfrit
- Kirli Oyunlar
- Babam
- Alın Teri
- Üç Harfliler 2: Hablis
- Bez Bebek
Mamati birçok filmde yer aldı. Türü fark etmeden çeşitli rollere giren ve karakterini canlandıran Belma Mamati’nin oynadığı filmler yukarıdaki gibidir. Bunların yanı sıra kısa filmlerde de yer alan Mamati yeteneğini konuşturdu.