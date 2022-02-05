Belma Mamati kimdir, nerede doğmuştur? Belma Mamati evli mi? Belma Mamati kaç yaşında?

Belma Mamati kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Belma Mamati’nin hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Belma Mamati kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Belma Mamati’nin yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Belma Mamati aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

1968’de dünyaya gelen oyuncu Belma Mamati, özellikle son zamanlarda rol aldığı dizilerde anne karakterlerine hayat vermektedir. 2 kız ve 1 erkek çocuğu olan Belma Mamati, Samsun’da doğmuştur.

Akasya Durağı, Kız Annesi, Arka Sıradakiler, Kurt Kanunu, Acayip Hikayeler, Ötesiz İnsanlar, Kanal-İ-Zasyon, Alın Teri, Hicret, Helal Süt, Çılgın Dershane 3, Leblebi Tozu, Gölgedekiler, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hayat Bazı zaman Tatlıdır, Adı Efsane ve Geri Döndü gibi çoğu yapımlarda yer almıştır. 2017 yılındaysa Rüya dizisinde Münevver karakterine hayat vermiştir.