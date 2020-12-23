Belli olan Survivor 2021 yarışmacıları kimler?

Her sene ilgi ile izlenen Survivor yarışmasının yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Yayın tarihinin yanı sıra yarışmacıların kim olduğu da merak konusu.

Survivor 2021 sezonu yarışmacıları

Yarışmanın bu sezonunun da ünlüler – gönüllüler şeklinde yapılacağı düşünülüyor. Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan’ın sunumuyla yapılan yarışma için bazı isimler belli oldu.

2021 yılının Survivor yarışmasında konuşulan isimlerden biri bir dönem Galatasaray ve Trabzonspor’un futbolcusu olan Barış Özbek. Onun yanı sıra MasterChef Türkiye’de tanıdığımız Celal Sarıgül adı konuşuluyor.

Konuşulan isimlerden bazılar da Uğur Pektaş ve Hikmet Tuğsuz. Bu iki isim daha önce Survivor’a katılıp sonradan veda eden isimler.

Survivor 2021 sezonunda yer alacak isimlerden bazıları da Aşk-ı Memnu dizisinin Bülent’i Batuhan Karacakaya, Issız Adam’ın başarılı oyuncusu Cemal Hünal ve Öykü Çelik oldu.

Acun Ilıcalı daha önceden Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programında Okan Kurt’un yarışmaya katılmasını istemişti. Okan Kurt ise henüz bir cevap vermedi. Okan Kurt’un cevabı merakla bekleniyor.

Survivor 2021’in yayın tarihi ile alakalı net bir açıklama yapılmadı ancak Şubat ayının ilk haftalarında başlaması bekleniyor. Yarışmanın TV8 kanalı yerine Acun Ilıcalı’nın yeni dijital platformu EXXEN’de olacağı düşünülüyor.