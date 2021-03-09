İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık...
Risk haritası alarm verdi! 8 il için yeni kısıtlamalar geliyor..
Son Dakika
Risk haritası alarm verdi! 8...
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...

Belgesel Analizi: Nevenka Artık Susmak Yok

Bu haberimizde Nevenka Artık Susmak Yok belgeselinin konusu, yorumunu, incelemesi, eleştirisi, analizi, IMDb puanı, fragmanı, yönetmeni, senaristi, oyuncu kadrosu, yayınlanma tarihi ile ilgili detayları ele alacağız.

09 Mart 2021 Salı 09:27
Belgesel Analizi: Nevenka Artık Susmak Yok
Takip Et:

Netflix’in yeni belgesel dizisi Nevenka:

Orijinal ismiyle Breaking the Silence 5 Mart 2021 tarihinde izleyicisi ile buluştu. İzleyenlerini 2000’li yıllardaki İspanya’ya ışınlayan dizi Nevenka Fenández adlı bir kadının hüzün yüklü dönemlerinin perde arkasını yayınladı. Bu sayede Netflix'e ne yazık ki yeni bir cinsel taciz konulu hikâye dahil oldu.

Netflix belgesel içeriğini izleyenlerin kolayca anımsayacağı gibi; şimdiye dek spor camiasından siyasi camiaya kadar birçok cinsel taciz konulu yapıma denk gelinmişti. Bazen pişkin yüz ifadeleri ile karşılaşırken bazen hiçbir şey olmamış gibi davranan ünlüler ile bazen de dünyaya resmen dünyaya kötülük yapmak için gelen insanlar ile karşılaştık. Maalesef bu kabarık listedeki insan türlerinin sonu olacak gibi görünmüyor.

Doğan her yeni güne yeni bir olay, yeni bir düş kırıklığı ile başlıyoruz. Ancak yaşadığı hoşgörüsüz olaylar asonrasında yaşamı allak bullak olan insanları çabucak ve kolayca unutuyoruz. Senelerce içerisinde oldukları kimsesizliğe, biz de yenilerini katıyoruz. Her ne kadar elden bir şey gelmese de farklı seçenekler ile bu bireylere yardımcı olabiliyoruz. İnsanların hayat hikayelerine kulak vererek manevi olarak iletişim kurabiliyoruz. Hikayelerini duyduğumuz insanları tanısak da tanımasak da hislerimizi o insanlara aktarabiliyoruz.

Nevenka Artık Susmak Yok belgesel dizi analizi

Yeni Netflix belgeseli Nevenka Fenández’e konu alıyor. Başarılı okul mazisinin gerisinden siyasi hayata girişen genç bir kadın 1990’lı yılların sonunda dönemin Ponferrada Belediye Başkanı olan Ismael Álvarez ile çalışma şansı yakalar.

Aylar yıllar ilerledikçe kadın ve belediye başkanı arasında duygusal gelişmeler yaşanmaya başlar. Ancak bir süre sonra Nevenka bu durumdan rahatsız olmaya başlar. Düşüncesini açık bir şekilde gösterse de Ismael Álvarez buna hoşgörülü karşılık vermez. Hem fiziksel hem de diğer mekanlarda rahatsız edilir.

Bu durumdan son derece rahatsız olan Nevenka, 2001 yılında başından geçen bu trajik olayları basın toplantısıyla dünyaya ilan ederek işinden istifa eder. Gerek yerel basın gerekse bazı siyasetçiler Nevenka’ya karşı durarak Alvarez’e destek verirler.

“İspanya’da bir siyasetçiye karşı kazanılan ilk cinsel taciz davası” gelişmeleri bu şekilde ilerler. Sonunda herkesin beklediği olur ve Alvarez görevini bırakır. Nevenka ise senelerdir savunduğu haklı zaferin mutluluğunu yaşar. İtilen, dışlanan, kötü davranılan biri haline gelmesine rağmen azmi ile herkesi dize getirmeyi başarır.

 

Nevenka: Breaking the Silence, hem olay örgüsü hem anlatım tarzı ile beğenilen belgeseller arasına girmeyi başardı. Belgeseli izlemek isteyenler Netflix platformunda bulabilirler. Ayrıca dizi fragmanına buradan ulaşabilirsiniz.

Şimdiden iyi seyirler…



Son Güncelleme: 09.03.2021 09:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
NevenkaBelgeselDiziNevenka Dizi Konusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Temizlik Benim İşim 9 Mart Salı neden yok, yeni bölüm neden yayınlanmıyor?
Temizlik Benim İşim 9 Mart Salı neden yok, yeni bölüm neden yayınlanmıyor?
Oyun(Nerve) filminin konusu nedir?
Oyun(Nerve) filminin konusu nedir?
Survivor Çağrı diskalifiye mi olacak? Çağrı Murat’a ne dedi, neden kavga ettiler? Çağrı elendi mi?
Survivor Çağrı diskalifiye mi olacak? Çağrı Murat’a ne dedi, neden kavga ettiler? Çağrı elendi mi?
Rasim Öztekin'in eşi kimdir? Rasim Öztekin evli miydi, Pelin Öztekin'in annesi kimdir?
Rasim Öztekin'in eşi kimdir? Rasim Öztekin evli miydi, Pelin Öztekin'in annesi kimdir?
İbo Show final mi yapıyor?
İbo Show final mi yapıyor?
Bugün hangi diziler var 9 Mart 2021 Salı TV'de bugün ne var?
Bugün hangi diziler var 9 Mart 2021 Salı TV'de bugün ne var?

Popüler Haberler

Belgesel Analizi: Nevenka Artık Susmak Yok
Rüyada ceviz toplamak görmek ne demektir? Rüyada ceviz toplamak görmenin tabiri ve anlamı
Yüz yüze eğitimde okullarda görülen vaka sayıları belli oldu mu?
Oppo Reno5 K 5G fiyatı ve özellikleri
Bebeklerde göz rengi nasıl oluşur? Bebeğin göz rengi ne olacak?
Temizlik Benim İşim 9 Mart Salı neden yok, yeni bölüm neden yayınlanmıyor?
Birden çok bankaya borcu olanların ne yapması gerekiyor?
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
100.000 tl ye alınabilecek 2. el arabalar 2021
Evlenme yeterlilik belgesi nasıl alınır? 2021 Evlenme yeterlilik belgesi
La Casa De Papel 4. Sezon ne zaman başlayacak? La Casa De Papel yeni sezon tanıtımı yayınlandı mı?
2021 MEB EKYS sınavında hangi konulardan kaç soru çıkıyor? EKYS sınavında toplam kaç soru soruluyor?
3-7 Haziran Tarihleri Arasında PTT, Bankalar, Hastaneler, Noterler Hizmete Açık Olacak mı?
İstanbul'da Esenler otogarında neler oldu? Yapılan operasyonun sebebi ne? Otogarda neler yakalandı?
Survivor 2020 60. Bölüm tanıtım fragmanı 28 Nisan Salı
Kadınlar için düz kısa saç modelleri 2021
İŞKUR tarafından önerilen işleri kabul etmeyen kişilerin işsizlik maaşı kesilir mi?
30.000 tl ye hangi ikinci el arabalar var? 2021
Oyun(Nerve) filminin konusu nedir?
Miraç Gecesinde neler olmuştur? Miraç Kandili'nde insanlığa verilen 3 hediye nedir? İsra nedir?
A101'de satılan Reeder P13 akıllı cep telefonu özellikleri ve yorumları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.