Belgesel Analizi: Nevenka Artık Susmak Yok

Netflix’in yeni belgesel dizisi Nevenka:

Orijinal ismiyle Breaking the Silence 5 Mart 2021 tarihinde izleyicisi ile buluştu. İzleyenlerini 2000’li yıllardaki İspanya’ya ışınlayan dizi Nevenka Fenández adlı bir kadının hüzün yüklü dönemlerinin perde arkasını yayınladı. Bu sayede Netflix'e ne yazık ki yeni bir cinsel taciz konulu hikâye dahil oldu.

Netflix belgesel içeriğini izleyenlerin kolayca anımsayacağı gibi; şimdiye dek spor camiasından siyasi camiaya kadar birçok cinsel taciz konulu yapıma denk gelinmişti. Bazen pişkin yüz ifadeleri ile karşılaşırken bazen hiçbir şey olmamış gibi davranan ünlüler ile bazen de dünyaya resmen dünyaya kötülük yapmak için gelen insanlar ile karşılaştık. Maalesef bu kabarık listedeki insan türlerinin sonu olacak gibi görünmüyor.

Doğan her yeni güne yeni bir olay, yeni bir düş kırıklığı ile başlıyoruz. Ancak yaşadığı hoşgörüsüz olaylar asonrasında yaşamı allak bullak olan insanları çabucak ve kolayca unutuyoruz. Senelerce içerisinde oldukları kimsesizliğe, biz de yenilerini katıyoruz. Her ne kadar elden bir şey gelmese de farklı seçenekler ile bu bireylere yardımcı olabiliyoruz. İnsanların hayat hikayelerine kulak vererek manevi olarak iletişim kurabiliyoruz. Hikayelerini duyduğumuz insanları tanısak da tanımasak da hislerimizi o insanlara aktarabiliyoruz.

Nevenka Artık Susmak Yok belgesel dizi analizi

Yeni Netflix belgeseli Nevenka Fenández’e konu alıyor. Başarılı okul mazisinin gerisinden siyasi hayata girişen genç bir kadın 1990’lı yılların sonunda dönemin Ponferrada Belediye Başkanı olan Ismael Álvarez ile çalışma şansı yakalar.

Aylar yıllar ilerledikçe kadın ve belediye başkanı arasında duygusal gelişmeler yaşanmaya başlar. Ancak bir süre sonra Nevenka bu durumdan rahatsız olmaya başlar. Düşüncesini açık bir şekilde gösterse de Ismael Álvarez buna hoşgörülü karşılık vermez. Hem fiziksel hem de diğer mekanlarda rahatsız edilir.

Bu durumdan son derece rahatsız olan Nevenka, 2001 yılında başından geçen bu trajik olayları basın toplantısıyla dünyaya ilan ederek işinden istifa eder. Gerek yerel basın gerekse bazı siyasetçiler Nevenka’ya karşı durarak Alvarez’e destek verirler.

“İspanya’da bir siyasetçiye karşı kazanılan ilk cinsel taciz davası” gelişmeleri bu şekilde ilerler. Sonunda herkesin beklediği olur ve Alvarez görevini bırakır. Nevenka ise senelerdir savunduğu haklı zaferin mutluluğunu yaşar. İtilen, dışlanan, kötü davranılan biri haline gelmesine rağmen azmi ile herkesi dize getirmeyi başarır.

Nevenka: Breaking the Silence, hem olay örgüsü hem anlatım tarzı ile beğenilen belgeseller arasına girmeyi başardı. Belgeseli izlemek isteyenler Netflix platformunda bulabilirler. Ayrıca dizi fragmanına buradan ulaşabilirsiniz.

Şimdiden iyi seyirler…