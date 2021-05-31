Belçim Bilgin kimdir? Kaç yaşındadır? Belçim Bilgin'in hayatı

Belçim Bilgin kimdir?

31 Ocak 1983 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. 1,65 cm boyunda, 54 kiloya sahip olan oyuncu kova burcudur. Aslen Elâzığlıdır. Oyuncu Şeyh Said’in babasının dedesi olduğunu söylemiştir. Annesinin aracılığı ile aşiret kültürünü alarak yetişmiştir. Eğitimini Mehmet Emin Resul zade Anadolu Lisesinden mezun olmuştur. Belçim ismi Kürtçede yaprak anlamına gelmektedir.

23 Ocak 2009 yılında Güz Sancısı filminde rol almış ve Nemika karakterine hayat vermiştir. 2011 yılında ise Aşk Tesadüfleri Sever filminde başrol oynamıştır.

2006 yılında Yılmaz Erdoğan ile dünya evine girmiş ve evlilikten Rodin adında oğlu olmuştur. Fakat bu evlilik 2018 yılında sona ermiştir.

Rol aldığı dizi ve filmler

*2005- Sıfır Kilometre

*2006- Hatırla Sevgili

*2007- Dol

*2008- Güz Sancısı

*2008-2009 Yol Arkadaşım

*2009 Güldünya

*2011- Aşk Tesadüfleri Sever

*2011- Keşanlı Ali Destanı

*2011- Kurtuluş Son Durak

*2012- Gergedan Mevsimi

*2012- Sessiz

*2013- Kelebeğin Rüyası

*2014- Sadece Sen

*2015- Çalsın Sazlar

*2015-2016- Kördüğüm

*2017- 7 Yüz