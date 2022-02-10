Bekir Aksoy kimdir? Kaç yaşındadır?

Bekir Aksoy kaç yaşındadır? Aslen nerelidir? Haberimizde Bekir Aksoy’un biyografi detaylarına yer verilmiştir.

Bekir Aksoy

1969 yılında doğmuştur. Babası Emniyet elemanı olarak görev yapmıştır. Aksoy, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bölümü mezunudur. Öğrenciyken Devlet Tiyatrolarında bulunmuştur. İki sene Dormen Tiyatrosu, iki sezon ise Gülriz Sururi ve 6 sene Kent Oyunları’nda sahne almıştır.

Doktorlar dizisi Kalp Doktoru Suat rolüyle oldukça sevilmiştir. Abdülhamit Düşerken ve Ömerçip filmlerinde rol almıştır. Rol aldığı diziler: Çiçek Taksi, Bize Ne Oldu, Doktorlar, Kadirşinas, İpucu Kriminal, Türk Malı, Yahşi Cazibe, Hayatımın Rolü, Salih Kuşu ve Aşk Zamanı’dır.

2013 yılında manken Derya Çavuşoğlu ile dünya evine girmiştir. Ancak bu evlilik 4 yıl sürmüştür. 2014 yılında oğulları Emir Berk dünyaya gelmiştir.