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Bekçilik başvurusu nasıl yapılır? Bekçi olmak için fiziki ve hukuki şartlar

Bekçi olmak isteyenler için açılan kontenjan için gerekli olan başvuru şartları nelerdir? İstanbul ili kapsamında mahalle ve çarşılara alınacak olan bekçilerin hangi koşulları karşılaması gerekiyor? Bekçilik başvurusu son günü ne zaman?

03 Kasım 2020 Salı 09:27
Bekçilik başvurusu nasıl yapılır? Bekçi olmak için fiziki ve hukuki şartlar
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Polis Akademisi Başkanlığı, çarşı ve semtlerde bekçi görevi yapmak isteyen adaylar için 2020 1. dönem bekçi alma duyurusu yayınladı. 19 Eylül'de başlayan bekçilik başvuruları için son tarih bugün.

Polis Akademisi Başkanlığı'nın bekçilerin işe alınacağını açıklamasının ardından başvurular bugün sona erecek. Bekçi adayları çevrimiçi başvuru yapabilecek.

Bekçi adayları için son başvuru tarihi geldi, e-Devlet sistemi üzerinden şifreniz ile giriş yaparak başvuru yapabilirsiniz.

Bekçi Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bekçi olmak isteyen adayların gerekli fiziksel ve yasal koşulları karşılaması gerekir.

Bekçi Olma Şartları

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olması,

d) Vücut kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olması gerek.

e) İstanbul ilinde en az bir yıl yaşıyor olmak,

f) Askerlik hizmetini tamamlamak,

g) 18 yaşından sonra yaş düzeltmesi yaparken düzeltmeden önceki yaşın dikkate alınması,18 yaşında (19 Eylül 2002'de veya öncesinde doğmuş) ve 31 yaşın altında (19 Eylül 1990'da veya sonrasında doğmuş), olmak,


 h) Altı aydan fazla hapis veya affedilmekten dolayı suç veya yolsuzluk, isyan, yolsuzluk, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inanç suiistimali, hileli iflas veya diğer utanç verici davranışlardan belirli süreli hapis cezasına mahkûm olmamak,

i) Türk toplumunun inançlarına göre kötü şöhretli tanınmış olmamak,

j) Kamu haklarından yoksun bırakılmaması, kamu hizmetlerinden mahrum bırakılmaması,

k) Memuriyet engeli bulunmaması,

l) Silah taşıma veya silahlı görevleri yerine getirmede hukuki engel bulunmaması,

m) "Polis Teşkilatlarının Sağlık Durumuna İlişkin Yönetmelik" te belirtilen şartları sağlamak,

n) Adayın kendisi ve evli ise eşi; fuhuş yapılan genelevlerde, Randevu evi ve benzeri yerlerde çalışarak veya aracılık faaliyetlerinde bulunarak ve kurallara uymayarak genel ahlaka aykırı her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eser üretip satmak ve nezaket, kayıtlı malzeme, kumar, uyuşturucu veya uyarıcı nedeniyle yasal veya idari soruşturma veya kovuşturmaya devam edilmemesi, idari yaptırım uygulanmaması veya bu fiillerden hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına yönelik tedavinin olmaması veya hiç olmaması,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri dışında herhangi bir nedenle polis eğitim merkezlerinden çıkarılmaması,

r) Terör örgütlerinin eylemlerine, toplantılarına, yürüyüşlerine ve mitinglerine ve bunların yasal veya yasadışı uzantılarına katılmamış, destek vermemiş veya katılmamış,

s) Başvuru anında herhangi bir siyasi parti veya siyasi parti yardımcı kuruluşuna üye olmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu olması.



Son Güncelleme: 03.11.2020 09:27
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BekçiIstanbulE-devlet
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