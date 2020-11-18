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Bekçi nasıl olunur? Bekçi olma şartları ve bekçi maaşları 2020

Bekçi alımlarına olan ilgi artmaya devam ediyor. Binlerce genç bekçi nasıl olunur, maaş ve şartları nelerdir araştırıyor.

18 Kasım 2020 Çarşamba 00:23
Bekçi nasıl olunur? Bekçi olma şartları ve bekçi maaşları 2020
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Bekçilerin yeniden göreve başlamasının ardından binlerce genç bekçi alımlarını araştırmaya başladı. Bekçi alımları özellikle son yıllarda artmaya başladı. Bekçi alımlarında bazı şartlara uygun olunması gerekmektedir.

Bekçi nasıl olunur?

Bekçi alımlarına rağbet giderek artıyor. Yüksek maaş avantajı nedeniyle binlerce kişi bekçi alımlarını araştırmaya başladı. Bekçi alımları ilk olarak yazılı sınavlar ve ardından yapılan mülakatlardan sonra yapılmaktadır. Bakanlık ilçelere göre alım yapacağı bekçi sayısını Polis Akademisine bildirir. Ardından Polis akademisi bekçi ilanını yayımlar. E-Devlet sistemi üzerinden ilana başvuru yapıldıktan sonra Polis Akademisi yazılı sınav yapar. Adaylar ilk olarak sağlık kontrolünde geçer ve yazılı sınava girer. Daha sonra fiziki elemeler yapılır ve son olarak mülakat gerçekleştirilir.

Bekçilik sınavları nasıl yapılır?

Bekçilik alımlarında ilk olarak yazılı sınav yapılır. Yazılı sınavda Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür konularından sorular sorulur. Bu sınavda başarılı olan adaylar fiziki sınava girerler.

Bekçi olma şartları nelerdir?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Lise veya dengi mezun olmak.
  • Başvuru yapılan tarihte 18 yaşını doldurmuş olmak ve 31 yaşını aşmamış olmak.
  • Askerlik görevini tamamlamış olmak.
  • Başvuru yaptığı ilçe sınırı içerisinde EN AZ 1 YILDIR ikametgah ediyor olmak.
  • Ağır ceza, hapis cezasından hükümlü olmamak.
  • Kamu haklarından mahrum olmamak.
  • Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartlarına ve Yönetmeliğine uygun olmak.
  • Adayın kendisinin veya evli ise eşinin; hiç bir idari sorgulama, ceza ve yaptırımın olmaması.
  • Başvuru tarihinde hiçbir siyasal parti ve kuruluşlarına üye olmamak.
  • Güvenlik soruşturmasında olumlu olmak.
  • Silah taşımaya eğilimli olmak.
  • En az 1,67 cm boy oranına sahip olmak.
  • Toplumda kötü özellikleri taşımamak.
  • Madde kullanımı, terör örgütleriyle anlaşma ve yüz kızartıcı hiçbir suçunun bulunmaması.

Bekçilik sınavı başvurusunda istenen evraklar

  • Sınav başvuru talebini içeren dilekçe,
  • Sınav ücretinin yatırıldığına dair makbuz, dekont,
  • Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet,
  • Son 1 yıla ait 4 adet biyometrik fotoğraf
  • Sınav başvurusunda bulunan il sınırları içerisinde 1 senedir bulunduğunuza dair ikametgah belgesi,
  • Kendisinin veya eşinin bekçilik için engel teşkil edecek durumlarının olmaması,
  • Sağlık bilgilendirme formu,
  • Yaş düzeltmesi yaptırıldığı takdirde yaptırılan belge,
  • Askerlik hizmetini tamamladığına dair belgenin aslı veya fotokopisi gerekmektedir.

Bekçilik sınavı ücreti

Bekçilik sınavı başvuruları intenetten yapılır ve adaylar Halkbank şubeleri üzerinden sınav ücretlerini yatırır. Sınan ücreti her yıl değişiklik göstermektedir. Bu nedenle alımlarda adaylara sınav ücreti bilgisi verilir.

Bekçilerin görev ve yetkileri nelerdir?

  • Çarşı ve mahalle bekçilerinin adaylık süresi 1 yıldan az, 2 yıldan  fazla olamayacak,
  • Adaylık süresi boyunca en az 3 ay süreyle temel ve  hazırlayıcı eğitimler verilecek,
  • Verilen eğitimlerin sürecinde başarısız olan her adayın ilerlemesi durdurulup İçişleri Bakanının onayı halinde memuriyetle tüm ilişkileri kesilecek,
  • Bulundukları çarşı ve mahallelerde halka yardım,
  • Kimlik soruşturma hakkı,
  • Kuduz hayvanlar gördüğünde belediyeyi haberdar etmek veya itlaf etmek,
  • Bulaşıcı ve salgın insan ve hayvan hastalıklarını kolluk kuruluşuna bildirmek,
  • Semt, yer, yol, sokak veya şahıs soranlara gerekli bilgileri vermek,
  • Sorumluluk bölgelerindeki dükkan, mağaza, ev ve motorlu araç gibi malların korunması için sahiplerinin eksik bıraktığı tedbirleri tamamlattırmak,
  • Şüpheli şahısları veya hadiseleri kolluk kuruluşlarına bildirmek,
  • Elektrik, su, doğalgaz ve kanalizasyon arızalarını bildirmek
  • Sokaklara süprüntü atan veya pis su dökenleri, inşaat ve tamirat yapanları kolluk teşkilatlarına bildirmek,
  • Devriye ve hizmet görevi,
  • Zor ve silah kullanma yetkisi,
  • Olağanüstü durumda müdahale etme hakkı,
  • Genel kolluk kuvvetlerine yardım yetkileri vardır.

Bekçilik başvurusu e-Devlet üzerinden nasıl yapılır?


Polis Akademisi ve EGM üzerinden bekçi alımı ilanı yayınlandıktan sonra e-Devlet sistemine giriş yapılır ve burada arama kısmına Bekçilik sınav başvurusu yazılır. Karşınıza çıkan ekranda istenen bilgileri girin ve başvurunuzu tamamlayın.

Bekçi olmak başvurular e-Devlet sistemi üzerinden yapıldığı gibi Polis Akademisi resmi sitesinden bireysel olarak başvuru yaparak da yapılabiliyor.

Bekçi atama işlemleri

Yazılı sınav, fiziki sınav ve ardından mülakatta başarılı olan adaylar hakkında araştırmalar yapılır. Bu araştırmalar sonucunda uygun görülen adaylar sağlık raporu için belirlenen hastanelere gider. Daha sonra adayların ataması 15 iş günü içerisinde gerçekleştirilir.

Bayan bekçi olma şartları

Bekçi alımları ağırlıklı olarak erkekler üzerinden yapılsa da kadın alımlarına da ağırlık verildi. Kadınların sayısını arttırmak adına alımlarda kadınların sayısı arttırıldı. Kadın bekçi alımı şartları da erkekler için istenen şartlarla aynıdır. Aradaki fark kadınların boy sınırı 165 cm olmasıdır.

Bekçi maaşları ne kadar?

Bekçilerin maaşları eğitim seviyesi ve evli olma durumlarına göre değişmektedir. Buna göre maaşlar şu şekildedir;

  • İlkokul Mezunu: 4. 302,80 TL.
  • Lise Mezunu: 4352 TL. ile 4. 455,14 TL.
  • Ön Lisans Mezunu: 4.357,50 TL. ile 4.400 TL.
  • Lisans Mezunu ve Bekar Olanlar İçin: 4.400 TL. ile 4.657 TL.
  • Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni göreve başlayan Bekar ve Lise Mezunu Bekçi Maaşı: 4.527 TL.
  • Lisans Mezunu: ile 4.534 TL.’ dir.


Son Güncelleme: 18.11.2020 00:23
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Anahtar Kelimeler:
BekçiAlımşartlar
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