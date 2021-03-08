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Bein sports 1 yayın akışı 08 Mart 2021 Pazartesi

Bein sport1 bugün neler var? Hangi maçlar oynanacak? Merak edilen her şey haberimizde..

08 Mart 2021 Pazartesi 10:53
Bein sports 1 yayın akışı 08 Mart 2021 Pazartesi
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Bein sports 1 izleyenlerinin bugün merak edilen konular arasında yayın akışı intenette arattırılıyor.

Bein sports 1 yayın akışı;

 

  • 00:00

    UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

  • 00:30

    500 Great Goals Show

  • 01:00

    Galatasaray - DG Sivasspor

  • 02:45

    Süper Lig

  • 04:45

    Gençlerbirliği - M. Başakşehir

  • 06:30

    UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

  • 07:00

    Galatasaray - DG Sivasspor

  • 08:45

    Süper Lig Haftanın Golleri

  • 09:00

    Barcelona - PSG

  • 10:45

    Süper Lig Haftanın Golleri

  • 11:00

    beIN Manşet (C)

  • 12:00

    PSV - Olympiacos

  • 13:45

    Süper Lig Haftanın Golleri

  • 14:00

    beIN Manşet

  • 15:00

    Süper Lig (C)

  • 16:00

    Trabzonspor - A. Alanyaspor (C)

  • 18:00

    Süper Lig (C)

  • 19:00

    İH Konyaspor - Fenerbahçe (C)

  • 21:00

    Süper Lig (C)

  • 23:00

    beIN Teknik (C)



Son Güncelleme: 08.03.2021 10:53
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BeIn Sports 1SportsYayın Akışı
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