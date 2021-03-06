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Behzat Ç. hayranlarına müjde! Efsane dizi geri dönüyor

Sevilen polisiye dizisi Behzat Ç. farklı bir formatla tekrar ekranlara gelecek. Dizide kimler yer alacak? Başrol oyuncusu kim? Yeni formatıyla Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi hakkında detaylara haberimizde yer verdik.

06 Mart 2021 Cumartesi 04:08
Behzat Ç. hayranlarına müjde! Efsane dizi geri dönüyor
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Sevilen dizi Behzat Ç. geri dönüyor.

Yeni projenin adı Behzat Ç: Çekiç ve Gül olacaktır. Dizinin 3 sezon devam etmesi planlanıyor. Her sezonda farklı bir oyuncu Behzat karakterini canlandıracaktır. Başrolde yer alacak oyuncu açıklanmamıştır.

Yeni projede, James Bond tarzında karakter yaratılacaktır. Dizinin senaristinin ve yönetmeninin Emrah Serbes olacaktır.

Behzat Ç. 2011 yılından itibaren 6 sezon ekrana gelmiştir. Geçen yaz itibariyle BluTV’ de yayınlanmaktadır.  BluTV tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 bölüm sürecek sezon sonrası ikinci sezon yayınlanmayacaktır. Bu kararda Erdal Beşikçioğlu etkili olmuştur. Başarılı oyuncu kendisine sorulmadan alınmış kararlar sebebiyle dizide bulunmayacağını ifade etti.



Son Güncelleme: 06.03.2021 04:08
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Anahtar Kelimeler:
Behzat ÇPolisiyeDizi Geri Dönüyor
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