Behzat Ç. hayranlarına müjde! Efsane dizi geri dönüyor

Sevilen dizi Behzat Ç. geri dönüyor.

Yeni projenin adı Behzat Ç: Çekiç ve Gül olacaktır. Dizinin 3 sezon devam etmesi planlanıyor. Her sezonda farklı bir oyuncu Behzat karakterini canlandıracaktır. Başrolde yer alacak oyuncu açıklanmamıştır.

Yeni projede, James Bond tarzında karakter yaratılacaktır. Dizinin senaristinin ve yönetmeninin Emrah Serbes olacaktır.

Behzat Ç. 2011 yılından itibaren 6 sezon ekrana gelmiştir. Geçen yaz itibariyle BluTV’ de yayınlanmaktadır. BluTV tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 bölüm sürecek sezon sonrası ikinci sezon yayınlanmayacaktır. Bu kararda Erdal Beşikçioğlu etkili olmuştur. Başarılı oyuncu kendisine sorulmadan alınmış kararlar sebebiyle dizide bulunmayacağını ifade etti.