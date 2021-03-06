Behzat Ç. hayranlarına müjde! Efsane dizi geri dönüyor

Sevilen dizi Behzat Ç. geri dönüyor.
Yeni projede, James Bond tarzında karakter yaratılacaktır. Dizinin senaristinin ve yönetmeninin Emrah Serbes olacaktır.
Behzat Ç. 2011 yılından itibaren 6 sezon ekrana gelmiştir. Geçen yaz itibariyle BluTV’ de yayınlanmaktadır. BluTV tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 bölüm sürecek sezon sonrası ikinci sezon yayınlanmayacaktır. Bu kararda Erdal Beşikçioğlu etkili olmuştur. Başarılı oyuncu kendisine sorulmadan alınmış kararlar sebebiyle dizide bulunmayacağını ifade etti.
Son Güncelleme: 06.03.2021 04:08