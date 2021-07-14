Begüm Birgören FOX TV Uzak Şehrin Masalı dizisinde

Fox TV’nin çiçeği bununda dizilerinden olan Uzak Şehrin Masalı, izleyenlerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. 25 Film’in yapımcılık görevini yaptığı sevilen dizide Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Zeynep Eronat ve Timur Acat gibi ünlü isimler yer alıyor. Edinilen son bilgilere göre ise halı hazırda güçlü olan dizinin kadrosuna Begüm Birgören’i dahil etti.

25 Film’in yaptığı açıklamaya göre Begüm Birgören, yakın zamanda Uzak Şehrin Masalı’ndan ayrılmış olan Gonca Vuslateri’nin yerine diziye dahil olacak. Birgören’in hangi karakteri canlandıracağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Dizinin ilerleyen haftalardan Fox TV ekranlarında izleyenler ile buluşturulması için yapımcı şirket oyuncu kadrosuna yeni isimler katma işlemini hızlandıracak. Dizi severler de nasıl bir senaryo ile karşılaşacağını merak ediyor.