Beğenilen film Bizim Hikaye’nin konusu ve oyuncuları

2017 senesinde vizyona giren ve Türk dram kategorisi kapsamında izlenen Bizim Hikaye isimli film, Yasin Uslu tarafından yönetildi. Çıktığı dönemde pek çok izleyici tarafından ilgiyle izlenen ve gişe yapan film günümüzde halen zaman zaman farklı platformlarda yayınlanmaktadır. Filmin konusuna kısaca bakılacak olursa, haksızlığa uğramış ve geleceği elinden alınmış olan bir adam ve diğer yanda ise hayata karşı verdiği mücadelede yalnız başına kalmış olan bir kadının hikayesi anlatılıyor.

Bizim Hikaye Filmi Oyuncu Kadrosu

Film Nerede Çekildi?

Filmin oyuncu kadrosunda oldukça önemli isimler yer almaktadır. Bu isimler arasında Cansel Elçin, Haluk Piyes, Sera Tokdemir, Naz Elmas, Burcu Kıratlı, Çiğdem Batur Güzel, İbrahim Kendirci, Erdinç Gülener gibi deneyimli kişiler bulunuyor.

Filmin çekildiği bölgelerin izleyenler tarafından beğeniyle karşılanması sonrasında intenet üzerinde sahnelerin nerede çekildiği araştırılmaya başlandı. Filmdeki sahnelerin 3 farklı Karadeniz şehrinde çekildiği biliniyor. Bu şehirler Sinop, Trabzon ve Rize olarak belirtilmiş durumda. Aynı zamanda İstanbul’da da birkaç sahne çekildiği ifade edilenler arasında yer alıyor.