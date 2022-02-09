İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
WhatsApp'tan gizliliği daha da artıracak efsane özellik!
Son Dakika
WhatsApp'tan gizliliği daha da artıracak...
Şubat ayı GSB burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırıldı!
Son Dakika
Şubat ayı GSB burs ve...
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
Son Dakika
YouTube'da müzik dinlemek artık çok...

Bedirhan Soral kimdir?

Ekranları başarılı oyuncusu Bensu Soral’ın ikizi Bedirhan Soral kimdir? Bedirhan Soral hakkında merak edilen detaylar...

09 Şubat 2022 Çarşamba 19:21
Bedirhan Soral kimdir?
Takip Et:

Bedirhan Soral, 23 Mart 1991'de dünyaya gelmiştir. Soral, 1.73 cm boyunda ve 66 kilodur. Bedirhan Soral, esasen Bursalıdır fakat İstanbul'da yaşamını sürdürmektedir. Merve Taşkan Oyunculuk Atölyesi bünyesinde oyunculuk üzerine eğitim almış olan Bedirhan Soral, aynı zamanda Bensu Soral'ın ikizidir. İkizlerin ablaları ise başarılı oyuncu Hande Soral'dır.

İstanbul'a yerleşerek kardeşleri ile beraber yaşamını sürdüren Bedirhan Soral, Bensu ve Hande Soral gibi oyunculuk üzerine yoğunlaşmıştır. Kardeşler arasında ilk ün kazanan Hande Soral olmuş, daha sonrasında da Bensu Soral ekranlarda dikkat çeken bir isim olmuştur. Bedirhan Soral, kız kardeşleri kadar kısa zamanda ün sahibi olamasa da, oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerlemek niyetindedir.

Bedirhan Soral henüz bir dizide yer almamıştır ancak Babaların Babası ile Posta Kutusu adlı Sinema filmlerinde rol almıştır. Bedirhan Soral'ı daha çok sosyal medya üzerinde görmekteyiz.



Son Güncelleme: 09.02.2022 19:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bedirhan SoralBensu SoralHande Soral
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayten Soykök kimdir, kaç yaşında? Ayten Soykök hakkında bilgiler
Ayten Soykök kimdir, kaç yaşında? Ayten Soykök hakkında bilgiler
Esengül Aypek kimdir, nerede doğmuştur? Esengül Aypek evli mi? Esengül Aypek kaç yaşında?
Esengül Aypek kimdir, nerede doğmuştur? Esengül Aypek evli mi? Esengül Aypek kaç yaşında?
Fethi Kantarcı kimdir, nerede doğmuştur? Fethi Kantarcı evli mi? Fethi Kantarcı kaç yaşında?
Fethi Kantarcı kimdir, nerede doğmuştur? Fethi Kantarcı evli mi? Fethi Kantarcı kaç yaşında?
Ebru Cündübeyoğlu kimdir? Kaç yaşındadır? Ebru Cündübeyoğlu hangi yapımlarda rol almıştır?
Ebru Cündübeyoğlu kimdir? Kaç yaşındadır? Ebru Cündübeyoğlu hangi yapımlarda rol almıştır?
Oyuncu Deniz Uğur kimdir? Hayatı ve daha fazlası
Oyuncu Deniz Uğur kimdir? Hayatı ve daha fazlası
Ece Filiz kimdir? Ece Filiz'in hayatı
Ece Filiz kimdir? Ece Filiz'in hayatı

Popüler Haberler

Bedirhan Soral kimdir?
Ayten Soykök kimdir, kaç yaşında? Ayten Soykök hakkında bilgiler
Esengül Aypek kimdir, nerede doğmuştur? Esengül Aypek evli mi? Esengül Aypek kaç yaşında?
Emeklilere özel kredi! Tek maaşla geçinen ve ev almak isteyen emeklilere bankalardan güzel haber geldi. Bankalar emeklilere özel 2022 kampanyalarını tek tek açıklamaya başladı...
Fethi Kantarcı kimdir, nerede doğmuştur? Fethi Kantarcı evli mi? Fethi Kantarcı kaç yaşında?
Ebru Cündübeyoğlu kimdir? Kaç yaşındadır? Ebru Cündübeyoğlu hangi yapımlarda rol almıştır?
Oyuncu Deniz Uğur kimdir? Hayatı ve daha fazlası
10 Şubat 2022 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 10 Şubat Perşembe at yarışı programı
Ece Filiz kimdir? Ece Filiz'in hayatı
TJK 9 Şubat 2022 Çarşamba at yarışı sonuçları
YouTube video indirme yolları! Youtube programsız video indir
KOSGEB, ödemeleri ne zaman yapılıyor? KOSGEB 'ödeme oluru' nedir?
Belediyede memur olmak için ne mezunu olmak lazım? Belediyede memur olmanın avantajları neler?
Ziraat kartının temassız özelliği neden çalışmıyor?
Arap sabunu bitkilerde nasıl kullanılmaktadır?
Suzan Avcı kimdir? Nerelidir? Suzan Avcı hangi filmlerde oynadı?
Oyuncu Çağla Şimşek kimdir? Yer aldığı yapımlar ve daha fazlası
Mustafa Avkıran kimdir? Mustafa Avkıran hakkında bilgiler
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 9 Şubat 2022 Çarşamba Instagram giriş sorunu
Volkan Keskin kimdir, kaç yaşındadır? Volkan Keskin hangi dizide oynamaktadır?
Kardeşlerim dizisinde Asiye(Su Burcu Yazgı Çoşkun) kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.