Bedirhan Soral kimdir?

Bedirhan Soral, 23 Mart 1991'de dünyaya gelmiştir. Soral, 1.73 cm boyunda ve 66 kilodur. Bedirhan Soral, esasen Bursalıdır fakat İstanbul'da yaşamını sürdürmektedir. Merve Taşkan Oyunculuk Atölyesi bünyesinde oyunculuk üzerine eğitim almış olan Bedirhan Soral, aynı zamanda Bensu Soral'ın ikizidir. İkizlerin ablaları ise başarılı oyuncu Hande Soral'dır.

İstanbul'a yerleşerek kardeşleri ile beraber yaşamını sürdüren Bedirhan Soral, Bensu ve Hande Soral gibi oyunculuk üzerine yoğunlaşmıştır. Kardeşler arasında ilk ün kazanan Hande Soral olmuş, daha sonrasında da Bensu Soral ekranlarda dikkat çeken bir isim olmuştur. Bedirhan Soral, kız kardeşleri kadar kısa zamanda ün sahibi olamasa da, oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerlemek niyetindedir.

Bedirhan Soral henüz bir dizide yer almamıştır ancak Babaların Babası ile Posta Kutusu adlı Sinema filmlerinde rol almıştır. Bedirhan Soral'ı daha çok sosyal medya üzerinde görmekteyiz.