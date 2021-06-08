Bedia Ener kimdir? kaç yaşındadır? hangi dizilerde oynamıştır?

Bedia Ener, Türk sineması ve dizi sektöründe başarılı işlere imza atmış sanatçılarımızdan bir tanesidir. Pek çok dizi ve filmde bizzat rol aldığı gibi birçok yabancı karaktere de sesiyle hayat vermiştir.

Bedia Ener, 15 Haziran 1954 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Sanat serüvenine 1968 yılında Bakırköy Halkevi’ne katılarak başladı. İlk rolünü ise 1972 yılında çekilen Sabu: Kahraman Korsan filminde almıştır. Ener, bu filmden sonra yer aldığı tiyatro topluluğu sayısı arttı. Bir yandan oyunculuk kariyerine devam ederken diğer yandan seslendirme sanatçılığına da devam etti. Harry Potter, Deadpool, Kung Fu Panda, Açlık Oyunları gibi dünyaca ünlü filmlerdeki karakterleri seslendiren dublaj sanatçıları kadrolarında yer aldı. Usta sanatçı Çiçek Taksi, Yaprak Dökümü, Yasemince gibi ülkemizdeki kült yapımlarda rol almıştır. Bedia Ener’in yer aldığı bazı yapımlar:

Kırık Hayatlar

Başka İstanbul Yok

Çiçek Taksi

Mirasyediler

Külyutmaz

Dadı

Yasemince

Derman Bey

Karanlıkta Koşanlar

Gülbeyaz

Bayanlar Baylar

Lahmacun ve Pizza

Sırlar Dünyası / Sır Kapısı

Büyük Buluşma

Şarkılar Seni Söyler

Beşinci Boyut

Kırık Kanatlar

Yeşeren Düşler

Yaprak Dökümü

Kendi Okulumuza Doğru

Evlerden Biri

Canım Benim

Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam

Tövbeler Tövbesi

Son Çifte Saadet

Dostlar Mahallesi

İsimsizler

Hızır Ekip

Küçük Kıyamet

Kara Para Aşk

Canevim

Sabu Kahraman Korsan

İffet

Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Alemi

Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak

Devrimden Sonra

Güzel Günler Göreceğiz

Sürgün İnek

Asla Vazgeçme

Küçük Bir Rica

Kitap Kulübü

Deadpool 2

Phantom Thread

Karanlığın Elli Tonu

Doğu Ekspresinde Cinayet

İyi Adamlar

Viola Harris Seslendirmesi

Kung Fu Panda 3

Deadpool

Benim Çılgın Düğünüm 2

Bad Santa 2

Ölümsüz Aşk

Çılgın Dostlar 4: Korkak Kahraman

Labirent: Alev Deneyleri

Grinin Elli Tonu

Malefiz

Liseli Polisler 2

Zamanda Aşk

Açlık Oyunları 2: Ateşi Yakalamak

Arı Mayısa

Otel Transylvania

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları

Afacan ve Kurbağa Surat

Pıtırcık Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Alemi

Madagaskar 2

Harry Potter ve Melez Prens

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı

Büyük Hazine: Sırlar Kitabı

Alacakaranlık

Harry Potter ve Ateş Kadehi

Kadın Avcıları

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı

Efsane

Çılgın Cuma

Zor Seçim

Gizemli Nehir

Tersyüz

Nicholas Nickleby

Igby Zor Durumda

Süper Ot

Harry Potter ve Felsefe Taşı

Gülüşan

Geleceğe Dönüş

Vay Anam Vay

Kirli Yarış

Robin Hood Hırsızlar Prensi

Pokemon

Con Air

Kuş Kafesi

Karılar Koğuşu

Beter Böcek

Çocuklar Ölmesin

Yağmur Kaçakları

Yalnızlık Bir şarkıdır

Ya Benimsin Ya Toprağın

Sis

Sen De Yüreğinde Sevgiye Yer Aç

Kiracı

Geri Dön

Cesur ve Güzel

Alamancının Karısı

Zorlu Yokuş

Kuşatma

Dağlı Güvercin