İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Bedia Ener kimdir? kaç yaşındadır? hangi dizilerde oynamıştır?

Bedia Ener, Türk sinemasında büyük emekleri olan sanatçılarımızdan bir tanesi. Peki Bedia Ener kimdir, kaç yaşındadır, hangi dizilerde rol aldı? İşte usta sanatçı hakkında merak edilenler…

08 Haziran 2021 Salı 17:26
Bedia Ener kimdir? kaç yaşındadır? hangi dizilerde oynamıştır?
Takip Et:

Bedia Ener, Türk sineması ve dizi sektöründe başarılı işlere imza atmış sanatçılarımızdan bir tanesidir. Pek çok dizi ve filmde bizzat rol aldığı gibi birçok yabancı karaktere de sesiyle hayat vermiştir.

Bedia Ener, 15 Haziran 1954 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Sanat serüvenine 1968 yılında Bakırköy Halkevi’ne katılarak başladı. İlk rolünü ise 1972 yılında çekilen Sabu: Kahraman Korsan filminde almıştır. Ener, bu filmden sonra yer aldığı tiyatro topluluğu sayısı arttı. Bir yandan oyunculuk kariyerine devam ederken diğer yandan seslendirme sanatçılığına da devam etti. Harry Potter, Deadpool, Kung Fu Panda, Açlık Oyunları gibi dünyaca ünlü filmlerdeki karakterleri seslendiren dublaj sanatçıları kadrolarında yer aldı. Usta sanatçı Çiçek Taksi, Yaprak Dökümü, Yasemince gibi ülkemizdeki kült yapımlarda rol almıştır. Bedia Ener’in yer aldığı bazı yapımlar:

Kırık Hayatlar

Başka İstanbul Yok

Çiçek Taksi

Mirasyediler

Külyutmaz

Dadı

Yasemince

Derman Bey

Karanlıkta Koşanlar

Gülbeyaz

Bayanlar Baylar

Lahmacun ve Pizza

Sırlar Dünyası / Sır Kapısı

Büyük Buluşma

Şarkılar Seni Söyler

Beşinci Boyut

Kırık Kanatlar

Yeşeren Düşler

Yaprak Dökümü

Kendi Okulumuza Doğru

Evlerden Biri

Canım Benim

Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam

Tövbeler Tövbesi

Son Çifte Saadet

Dostlar Mahallesi

İsimsizler

Hızır Ekip

Küçük Kıyamet

Kara Para Aşk

Canevim

Sabu Kahraman Korsan

İffet

Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Alemi

Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak

Devrimden Sonra

Güzel Günler Göreceğiz

Sürgün İnek

Asla Vazgeçme

Küçük Bir Rica

Kitap Kulübü

Deadpool 2

Phantom Thread

Karanlığın Elli Tonu

Doğu Ekspresinde Cinayet

İyi Adamlar

Viola Harris Seslendirmesi

Kung Fu Panda 3

Deadpool

Benim Çılgın Düğünüm 2

Bad Santa 2

Ölümsüz Aşk

Çılgın Dostlar 4: Korkak Kahraman

Labirent: Alev Deneyleri

Grinin Elli Tonu

Malefiz

Liseli Polisler 2

Zamanda Aşk

Açlık Oyunları 2: Ateşi Yakalamak

Arı Mayısa

Otel Transylvania

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları

Afacan ve Kurbağa Surat

Pıtırcık Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Alemi

Madagaskar 2

Harry Potter ve Melez Prens

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı

Büyük Hazine: Sırlar Kitabı

Alacakaranlık

Harry Potter ve Ateş Kadehi

Kadın Avcıları

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı

Efsane

Çılgın Cuma

Zor Seçim

Gizemli Nehir

Tersyüz

Nicholas Nickleby

Igby Zor Durumda

Süper Ot

Harry Potter ve Felsefe Taşı

Gülüşan

Geleceğe Dönüş

Vay Anam Vay

Kirli Yarış

Robin Hood Hırsızlar Prensi

Pokemon

Con Air

Kuş Kafesi

Karılar Koğuşu

Beter Böcek

Çocuklar Ölmesin

Yağmur Kaçakları

Yalnızlık Bir şarkıdır

Ya Benimsin Ya Toprağın

Sis

Sen De Yüreğinde Sevgiye Yer Aç

Kiracı

Geri Dön

Cesur ve Güzel

Alamancının Karısı

Zorlu Yokuş

Kuşatma

Dağlı Güvercin

 


Son Güncelleme: 08.06.2021 17:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bedia EnerBedia Ener Kaç YaşındaBedia Ener Hangi Dizilerde Oynamıştır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Anıl Kenar kimdir? Cem Anıl Kenar kaç yaşında, nereli?
Cem Anıl Kenar kimdir? Cem Anıl Kenar kaç yaşında, nereli?
Solos dizisinin konusu ve oyuncuları
Solos dizisinin konusu ve oyuncuları
Baş Belası dizisi Nazlı kimdir? Dilara Aksüyek kimdir?
Baş Belası dizisi Nazlı kimdir? Dilara Aksüyek kimdir?
Cam Tavanlar dizisinin konusu ne? Cam Tavanlar dizisi oyuncuları
Cam Tavanlar dizisinin konusu ne? Cam Tavanlar dizisi oyuncuları
İçimizden Biri dizisi nerede çekiliyor?
İçimizden Biri dizisi nerede çekiliyor?
Çivi Bombacısı: Londra’yı Sarsan Terörist filmi konusu nedir? Çivi Bombacısı: Londra’yı Sarsan Terörist filmi yorumu ve incelemesi
Çivi Bombacısı: Londra’yı Sarsan Terörist filmi konusu nedir? Çivi Bombacısı: Londra’yı Sarsan Terörist filmi yorumu ve incelemesi

Popüler Haberler

Bedia Ener kimdir? kaç yaşındadır? hangi dizilerde oynamıştır?
10000 tl ayda ne kadar faiz getirir? Hangi banka ne kadar kazanç verir?
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 8 Haziran 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
iPhone telefondan garanti sorgulama işemi nasıl yapılır?
2021 reklam ve video izleyerek para kazanma uygulamalar ve siteler
Belediyede memur olmak için yaş sınırı kaçtır? Belediye memur alımı nasıl olur?
Kamu ihalelerine girmek için sgk borcu ne kadar olmalı 2021?
Cem Anıl Kenar kimdir? Cem Anıl Kenar kaç yaşında, nereli?
İhtiyaç sahibine 40 liradan 40 bin liraya kadar 10 nakit destek
2021 EGM ve PA bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçilik başvuru şartları nedir?
Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? 6 Haziran 2021 Pazar ATV yayın akışı
Türkan Hanımın Konağı nerede çekiliyor? Türkan Hanımın Konağı dizisi çekim yeri
Sol Yanım dizisindeki İdil karakteri Kimdir? Seda Akman dizideki rolü ve hayatı
Gönül Dağı dizisi Belediye Başkanı Celal kimdir? Ege Aydan yer aldığı dizi ve film yapımları
Facebook’ta nasıl işe girilir? 2021 Facebook işe girme şartları, çalışan hakları ve maaşları ne kadar?
Yanak estetiği ameliyat fiyatları 2021 Bişektomi ameliyatı
İşsizlere 9 ay boyunca asgari ücret ödenecek!
2008’den önce sigortalı olan SSK’lı engelli çalışanların erken emekliliği
Ev mantısı nasıl yapılır, mantı nasıl pişirilir? 2021 evde mantı yapmanın püf noktaları
Kanal 7'de 8 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? 8 Haziran 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
TJK 8 Haziran 2021 Salı at yarışı sonuçları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.