Bedia Ener kimdir? kaç yaşındadır? hangi dizilerde oynamıştır?

Bedia Ener, Türk sineması ve dizi sektöründe başarılı işlere imza atmış sanatçılarımızdan bir tanesidir. Pek çok dizi ve filmde bizzat rol aldığı gibi birçok yabancı karaktere de sesiyle hayat vermiştir.
Bedia Ener, 15 Haziran 1954 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Sanat serüvenine 1968 yılında Bakırköy Halkevi’ne katılarak başladı. İlk rolünü ise 1972 yılında çekilen Sabu: Kahraman Korsan filminde almıştır. Ener, bu filmden sonra yer aldığı tiyatro topluluğu sayısı arttı. Bir yandan oyunculuk kariyerine devam ederken diğer yandan seslendirme sanatçılığına da devam etti. Harry Potter, Deadpool, Kung Fu Panda, Açlık Oyunları gibi dünyaca ünlü filmlerdeki karakterleri seslendiren dublaj sanatçıları kadrolarında yer aldı. Usta sanatçı Çiçek Taksi, Yaprak Dökümü, Yasemince gibi ülkemizdeki kült yapımlarda rol almıştır. Bedia Ener’in yer aldığı bazı yapımlar:
Kırık Hayatlar
Başka İstanbul Yok
Çiçek Taksi
Mirasyediler
Külyutmaz
Dadı
Yasemince
Derman Bey
Karanlıkta Koşanlar
Gülbeyaz
Bayanlar Baylar
Lahmacun ve Pizza
Sırlar Dünyası / Sır Kapısı
Büyük Buluşma
Şarkılar Seni Söyler
Beşinci Boyut
Kırık Kanatlar
Yeşeren Düşler
Yaprak Dökümü
Kendi Okulumuza Doğru
Evlerden Biri
Canım Benim
Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam
Tövbeler Tövbesi
Son Çifte Saadet
Dostlar Mahallesi
İsimsizler
Hızır Ekip
Küçük Kıyamet
Kara Para Aşk
Canevim
Sabu Kahraman Korsan
İffet
Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Alemi
Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak
Devrimden Sonra
Güzel Günler Göreceğiz
Sürgün İnek
Asla Vazgeçme
Küçük Bir Rica
Kitap Kulübü
Deadpool 2
Phantom Thread
Karanlığın Elli Tonu
Doğu Ekspresinde Cinayet
İyi Adamlar
Viola Harris Seslendirmesi
Kung Fu Panda 3
Deadpool
Benim Çılgın Düğünüm 2
Ölümsüz Aşk
Çılgın Dostlar 4: Korkak Kahraman
Labirent: Alev Deneyleri
Grinin Elli Tonu
Malefiz
Liseli Polisler 2
Zamanda Aşk
Açlık Oyunları 2: Ateşi Yakalamak
Arı Mayısa
Otel Transylvania
Harry Potter ve Ölüm Yadigârları
Afacan ve Kurbağa Surat
Pıtırcık Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Alemi
Madagaskar 2
Harry Potter ve Melez Prens
Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı
Büyük Hazine: Sırlar Kitabı
Alacakaranlık
Harry Potter ve Ateş Kadehi
Kadın Avcıları
Harry Potter ve Azkaban Tutsağı
Efsane
Çılgın Cuma
Zor Seçim
Gizemli Nehir
Tersyüz
Nicholas Nickleby
Igby Zor Durumda
Süper Ot
Harry Potter ve Felsefe Taşı
Gülüşan
Geleceğe Dönüş
Vay Anam Vay
Kirli Yarış
Robin Hood Hırsızlar Prensi
Pokemon
Con Air
Kuş Kafesi
Karılar Koğuşu
Beter Böcek
Çocuklar Ölmesin
Yağmur Kaçakları
Yalnızlık Bir şarkıdır
Ya Benimsin Ya Toprağın
Sis
Sen De Yüreğinde Sevgiye Yer Aç
Kiracı
Geri Dön
Cesur ve Güzel
Alamancının Karısı
Zorlu Yokuş
Kuşatma
Dağlı Güvercin