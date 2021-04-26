İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı
Son Dakika
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı...
SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme!
SGK'dan 3 bin 150 TL...
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili paylaşımlarında 'aşk kurları!'
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili...
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak Yılmaz
Son Dakika
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak...

Bedia Ener Kağıt Ev dizisi kadrosuna katıldı

Star TV'nin yeni dizisi Kağıt Ev'e bir isim daha dahil edildi. Bedia Ener dizide psikolog olarak yer alacak. Kağıt Ev dizisinde Bedia Ener'de bundan sonra seyirci karşısına çıkacak. Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

26 Nisan 2021 Pazartesi 22:05
Bedia Ener Kağıt Ev dizisi kadrosuna katıldı
Takip Et:

Bedia Ener artık dizide yer alacak!

Star TV ekranlarının yeni başlayan dizisi Kağıt Ev oyuncu kadrosuna bir isim dahil edildi. Yapımcılığını O3 Medya’nın yaptığı, yönetmenliğini ise Şenol Sönmez’in yaptığı, başrollerinde Erdal Beşikçioğlu,Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay,Can Nergis ve Nihal Koldaş’ın olduğu Kağıt Ev’e Bedia Ener de katıldı. 

3. bölümden itibaren diziye dahil olacağı bilinen oyuncu, Psikolog Pınar karakteri ile seyircinin karşısına çıkacak. Kağıt Ev yeni bölümü ile pazartesi günleri 20.00’da Star TV ekranlarında.




Son Güncelleme: 26.04.2021 22:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kağıt EvBedia EnerDiziOyuncu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor Melis ile Batuhan arasında aşk mı var?
Survivor Melis ile Batuhan arasında aşk mı var?
Murat Akova kimdir? Prof.Dr. Murat Akova kaç yaşında, uzmanlık alanı nedir?
Murat Akova kimdir? Prof.Dr. Murat Akova kaç yaşında, uzmanlık alanı nedir?
Show TV Cam Tavanlar tanıtımı ne zaman yayınlanacak?
Show TV Cam Tavanlar tanıtımı ne zaman yayınlanacak?
Doya Doya Moda Elif Nil Elden kimdir, kaç yaşında?
Doya Doya Moda Elif Nil Elden kimdir, kaç yaşında?
Necmettin Ünal kimdir? Prof.Dr. Necmettin Ünal kaç yaşında, uzmanlık alanı nedir?
Necmettin Ünal kimdir? Prof.Dr. Necmettin Ünal kaç yaşında, uzmanlık alanı nedir?
Yasak Elma Cansu ölecek mi? Nilperi Şahinkaya diziden ayrılıyor mu?
Yasak Elma Cansu ölecek mi? Nilperi Şahinkaya diziden ayrılıyor mu?

Popüler Haberler

Bedia Ener Kağıt Ev dizisi kadrosuna katıldı
AÖF dönem sonu final sınavları online mı olacak?
Survivor Melis ile Batuhan arasında aşk mı var?
Kargolar tam kapanmada çalışıyor mu? Kargolarda dağıtım ve teslimat var mı?
Süper Lig'in 38. haftasında 28-29 Nisan maç tarihleri ve hakemleri
Murat Akova kimdir? Prof.Dr. Murat Akova kaç yaşında, uzmanlık alanı nedir?
Trendyol Büyük Bahar Kampanyası 27-28-29 Nisan İndirimleri
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Uyanış Büyük Selçuklu devam eder mi?
Show TV Cam Tavanlar tanıtımı ne zaman yayınlanacak?
2021 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, sınav hangi tarihe ertelendi?
Bitcoin, Ethereum, Ripple XRP, Degocoin ne kadar oldu? BTC kaç dolar? 26 Nisan 2021 kripto paralarda son durum!
26 Nisan – 2 Mayısıs 2021 Haftalık burç yorumları
E-fatura nedir? E-fatura başvurusu nasıl yapılır?
Çiğ yumurta içmek zararlı mı, çiğ içmek iyi mi?
Maraşlı dizisi Nuran kimdir? Nesrin Yılmaz hakkında bilgiler
Show TV Cam Tavanlar 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!
Berber ve Kuaförler kapandı mı? Berberler tam kapanmada açık olacak mı?
Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? GS Konya muhtemel 11'ler, sakat ve cezalı oyuncuları
Ramazan ayında gün gün kılınacak namazlar nelerdir? Ramazan ayı 15. gece namazı nasıl kılınır?
Necmettin Ünal kimdir? Prof.Dr. Necmettin Ünal kaç yaşında, uzmanlık alanı nedir?
İşte Xiaomi Mi Band 6 özellikleri ve Türkiye satış fiyatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.