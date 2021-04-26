Bedia Ener Kağıt Ev dizisi kadrosuna katıldı

Bedia Ener artık dizide yer alacak!

Star TV ekranlarının yeni başlayan dizisi Kağıt Ev oyuncu kadrosuna bir isim dahil edildi. Yapımcılığını O3 Medya’nın yaptığı, yönetmenliğini ise Şenol Sönmez’in yaptığı, başrollerinde Erdal Beşikçioğlu,Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay,Can Nergis ve Nihal Koldaş’ın olduğu Kağıt Ev’e Bedia Ener de katıldı.

3. bölümden itibaren diziye dahil olacağı bilinen oyuncu, Psikolog Pınar karakteri ile seyircinin karşısına çıkacak. Kağıt Ev yeni bölümü ile pazartesi günleri 20.00’da Star TV ekranlarında.