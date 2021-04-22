Bear Grylls kimdir? Ayı Grylls yaşıyor mu?

İlgi çeken programları ile seyircileri şaşırtan Bear Grylls, yaşamı ile de merak konusu oldu. Sosyal medya platformlarında sık sık gündeme gelen Bear Grylls, araştırılıyor. Bear Grylls öldü mü? Hayatta mı?
Bear Grylls kim?
Kariyeri
Okulu bittikten sonra Hindistan Ordusuna katılmayı düşünmüştür. İngiliz Özel Havacılık kuvvetlerinde 3 sene görev almıştır. 6 sezon İnanılmaz Kurtuluş programını yapmıştır. Bu program ile dünyada tanınan bir kişi haline gelmiştir. Ünlü kişiler ile doğa gezileri yapmış, survival tekniklerini göstermiş, Running Wild with Bear Grylls programında ise birden fazla ünlü kişiyi konuk etmiştir. Hayatta kalma programında bir zamanlar aileleri de dahil etmiştir. Bunun yanı sıra Amerikan başkanı Barack Obama’da programında onu ziyaret etmiştir. Grylls 2010 yılında Acil Durum Senaryoları, 2013 yılında Get Out Alive with Bear Grylls ve 2014 yılında Bear Grylls ile Ada Macerası programlarını yapmıştır.