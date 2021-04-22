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Bear Grylls kimdir? Ayı Grylls yaşıyor mu?

Bear Grylls ilgi çeken programları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Yaptığı İnanılmaz Kurtuluş programı ile dünyaca tanınan biri haline gelmiştir. Bear Grylls yani Ayı Grylls hakkında merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer almaktadır.

22 Nisan 2021 Perşembe 01:20
Bear Grylls kimdir? Ayı Grylls yaşıyor mu?
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İlgi çeken programları ile seyircileri şaşırtan Bear Grylls, yaşamı ile de merak konusu oldu. Sosyal medya platformlarında sık sık gündeme gelen Bear Grylls, araştırılıyor. Bear Grylls öldü mü? Hayatta mı?

Bear Grylls kim?

1974 yılında dünyaya gelmiştir. Grylls, Eaton House, Ludgrove School, Eton College'i bitirdi ve bu okulun ilk dağcılık kulübünü açmasına da yardım etti. 2002 yılında Birkbeck, Londra Üniversitesi'nde Hispanik araştırmalar bölümünden dereceyle mezun oldu. Shotokan-ryu karatede siyah kuşağı olan  Grylls; İngilizce, İspanyolca ve Fransızca bilmektedir. Bear Grylls bir Hristiyan ve inancını hayatının en önemli noktası olarak anlatıyor.'Edward' adıyla vaftiz edilse de ilk adını resmen 'Bear' olarak değiştirdi. 2000 yılında Shara Grylls (evlilik öncesi soyadı Cannings Knigh) ile evlenen Bear Grylls'in;Jesse, Marmaduke ve Huckleberry adlarında üç erkek çocuğu vardır.

Kariyeri 

Okulu bittikten sonra Hindistan Ordusuna katılmayı düşünmüştür. İngiliz Özel Havacılık kuvvetlerinde 3 sene görev almıştır. 6 sezon İnanılmaz Kurtuluş programını yapmıştır. Bu program ile dünyada tanınan bir kişi haline gelmiştir. Ünlü kişiler ile doğa gezileri yapmış, survival tekniklerini göstermiş, Running Wild with Bear Grylls programında ise birden fazla ünlü kişiyi konuk etmiştir. Hayatta kalma programında bir zamanlar aileleri de dahil etmiştir. Bunun yanı sıra Amerikan başkanı Barack Obama’da programında onu ziyaret etmiştir. Grylls 2010 yılında Acil Durum Senaryoları, 2013 yılında Get Out Alive with Bear Grylls ve 2014 yılında Bear Grylls ile Ada Macerası programlarını yapmıştır.




Son Güncelleme: 22.04.2021 01:20
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Anahtar Kelimeler:
Bear GryllsAyı Grylls
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